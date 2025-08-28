NEET UG: 25 वर्ष या ज्यादा उम्र वाले 83 छात्रों ने ही दी नीट यूजी, पहले राउंड में किसी छात्र ने नहीं लिया एडमिशन

हालांकि आजकल ज्यादातर छात्र 9वीं या 10वीं से ही नीट यूजी की तैयारी में लग जाते हैं। 17-18 साल में वे 12वीं पास कर नीट क्वॉलिफाई भी कर जाते हैं। ऐसे में उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। कई छात्र 12वीं के बाद नीट की तैयारी करते हैं, जो ड्रॉप करने के बावजूद 20 से 21 वर्ष की उम्र में एडमिशन ले लेते हैं। कई मेधावी छात्र ऐसे होते है जो पहली बार में ही नीट में टॉप कर जाते है। ज्यादातर ऐसे छात्र 10वीं के बाद से ही नीट यूजी की तैयारी करते है। प्रदेश में कई छात्र पहले ही प्रयास में मेडिकल कॉलेज पहुंचने में सफल हो जाते है।