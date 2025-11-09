ऑपरेशन साइबर शील्ड में बड़ी सफलता! शेयर ट्रेडिंग ठगी के 98.4 लाख के खेल का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चला रही है। इसके तहत कभी शेयर ट्रेडिंग, तो कभी पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 98.4 लाख रुपए ठगने वाले 4 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग-अलग थाना क्षेत्रों में साइबर ठगी के 3 मामलों में शामिल थे। रेंज साइबर थाना की टीम आरोपियों की तलाश में लगी थी।