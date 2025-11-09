ऑपरेशन साइबर शील्ड में बड़ी सफलता! शेयर ट्रेडिंग ठगी के 98.4 लाख के खेल का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चला रही है। इसके तहत कभी शेयर ट्रेडिंग, तो कभी पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 98.4 लाख रुपए ठगने वाले 4 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग-अलग थाना क्षेत्रों में साइबर ठगी के 3 मामलों में शामिल थे। रेंज साइबर थाना की टीम आरोपियों की तलाश में लगी थी।
जांच के दौरान बैंक खातों और आरोपियों के मोबाइल नंबरों के डिटेल निकाले गए। इसके बाद मध्य प्रदेश से प्रयल अस्थाना, आंध्र प्रदेश से जयराम वाजेंदला, बलरामपुर से नेहरू लाल और मयंक कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
आरोपी प्रयल शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने के मामले में दूसरी बार जेल गया है। इससे पहले भी वह मध्यप्रदेश में ठगी कर चुका है। आरोपी पहले शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। पृथ्वीराज सिंह से शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 20 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए।
इसकी शिकायत पर खम्हारडीह थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रेंज साइबर थाना की टीम ने जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी प्रयल को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रेड मारकर पकड़ा गया। मुजगहन इलाके के युवराज पिस्दा को ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब दिलाने का झांसा दिया गया।
इसके जरिए उनसे 7.4 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। इसकी शिकायत पर मुजगहन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में नेहरू लाल और मयंक पटेल को गिरफ्तार किया गया। दोनों मिलकर मुंबई ब्रांच के बैंक में खाता खुलवाकर रकम ट्रांसफर करते थे। इसमें उनके अन्य साथियों की तलाश जारी है।
सरस्वती नगर इलाके में डाकेश्वर सिंह से शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफा बताकर 71 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। इसकी शिकायत पर सरस्वती नगर पुलिस ने केस दर्ज किया था। रेंज साइबर की टीम ने मामले की जांच के दौरान जयराम वाजेंदला को गिरफ्तार किया।
