Sextortion: सोशल मीडिया से फंसाते, क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करते… सेक्सटॉर्शन नेटवर्क का आतंक

विधानसभा इलाके की एक महिला ने शादीशुदा कारोबारी से फेसबुक के जरिए दोस्ती की। इसके बाद कुछ माह दोनों साथ-साथ घूमते-फिरते रहे। इसके बाद महिला ने कारोबारी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला के दो सहयोगियों ने भी कारोबारी को धमकाते हुए पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर थाने में एफआईआर कराने की धमकी दी। बताया जाता है कि महिला के सहयोगियों ने कारोबारी से करीब 12 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद महिला ने एफआईआर नहीं कराई।