Sextortion: सोशल मीडिया से फंसाते, क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करते… सेक्सटॉर्शन नेटवर्क का आतंक

Sextortion: रायपुर में सेक्सटॉर्शन गिरोह सक्रिय हो गया है। इसमें साइबर ठगों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी गिरोह सक्रिय है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

Sextortion: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सेक्सटॉर्शन गिरोह सक्रिय हो गया है। इसमें साइबर ठगों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी गिरोह सक्रिय है। इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं और युवतियों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुरुषों को ठगने के योजनाबद्ध तरीके से युवतियों को आगे करते हैं। पहले युवतियां सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल साइट आदि के जरिए दोस्ती करती हैं। इसके बाद अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देती हैं।

दूसरी ओर, कई युवक महिलाओं और युवतियों को दोस्ती या प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उनसे दोस्ती करते हैं। फिर प्रेम संबंध बनाते हैं। इस दौरान अंतरंग पलों के फोटो-वीडियो बना लेते हैं। उसी से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह के कई मामले पुलिस तक पहुंच चुके हैं।

Sextortion: थाने में एफआईआर की धमकी देकर वसूले 12 लाख

विधानसभा इलाके की एक महिला ने शादीशुदा कारोबारी से फेसबुक के जरिए दोस्ती की। इसके बाद कुछ माह दोनों साथ-साथ घूमते-फिरते रहे। इसके बाद महिला ने कारोबारी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला के दो सहयोगियों ने भी कारोबारी को धमकाते हुए पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर थाने में एफआईआर कराने की धमकी दी। बताया जाता है कि महिला के सहयोगियों ने कारोबारी से करीब 12 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद महिला ने एफआईआर नहीं कराई।

इमोशनल ब्लैकमेल भी

मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। टाटीबंध के डॉक्टर सुनील की दोस्ती मैट्रिमोनियल साइट के जरिए राधिका मुखर्जी से हुई थी। सोशल मीडिया में दोनों के बीच कई दिनों तक चैटिंग हुई। इसी के आधार पर राधिका ने उसे शादी करने करने का झांसा दिया। इसकी आड़ में उनसे 40 लाख से अधिक ऑनलाइन ठग लिए।

कोतवाली इलाके के फल कारोबारी अब्दुल की मैट्रिमोनियल साइट के जरिए सादिया शेख से दोस्ती हुई। दोनों में लंबी चैटिंग व बातचीत होती रही। इस दौरान उसने शादी करने का झांसा देकर कारोबारी से 14 लाख ठग लिए। सेक्सटॉर्शन करने वाले साइबर ठग युवतियों के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम में सक्रिय रहते हैं।

इसमें ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं, जो सिंगल हैं या शादीशुदा हैं। चैटिंग के जरिए दोस्ती करके मोबाइल नंबर लेते हैं। फिर व्यक्तिगत बातचीत के अलावा अश्लील चैटिंग भी करते हैं। इस दौरान वीडियो बना लेते हैं। फिर उसी को दिखाकर ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसी तरह कई युवक सुनियोजित ढंग से युवतियों और महिलाओं को भी प्रेमजाल में फंसाकर उनके अंतरंग फोटो-वीडियो बनाकर वसूली कर रहे हैं।

कई आरोपियों को पकड़ा

रायपुर रेंज साइबर थाना टीआई मनोज नायक ने कहा की सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उनसे व्यक्तिगत जानकारी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। सेक्सटॉर्शन के मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। कई आरोपियों को पकड़ा गया है।

50 से ज्यादा केस आ चुके

पुलिस के पास अलग-अलग तरीके से सेक्सटॉर्शन करने के लिए 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें युवतियों व महिलाओं को ब्लैकमेल करने के साथ ही साइबर ठगी के मामले भी हैं। महिलाओं और युवतियों को ब्लैकमेल करने वाले कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं।

