इस जिले में अवैध कारोबार पर रोक के दावे हुए फेल, रोज लग रहा 10 लाख का दांव… पुलिस की ‘खामोशी’ पर उठे सवाल

Crime News: सिटी कोतवाली से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर ग्राम सुकली में बड़ा जुआ संचालित हो रहा है। तीन पार्टनर मिलकर जुआ का संचालन बीते एक माह से कर रहे हैं, लेकिन इसकी भनक न तो सिटी कोतवाली पुलिस को लग रही है और न ही साइबर सेल पुलिस को। लिहाजा यहां हर रोज तकरीबन 10 लाख का गेम संचालित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पहले गांव के बाहर ही खिलाड़ियों का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, ताकि पुलिस मोबाइल नंबरों को ट्रैस कर पता न लगा पाए और जुआरी सुरक्षित होकर जुआ का संचालन कर सकें।