इस जिले में अवैध कारोबार पर रोक के दावे हुए फेल, रोज लग रहा 10 लाख का दांव… पुलिस की ‘खामोशी’ पर उठे सवाल

सुकली में चल रहा बड़ा जुआ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: सिटी कोतवाली से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर ग्राम सुकली में बड़ा जुआ संचालित हो रहा है। तीन पार्टनर मिलकर जुआ का संचालन बीते एक माह से कर रहे हैं, लेकिन इसकी भनक न तो सिटी कोतवाली पुलिस को लग रही है और न ही साइबर सेल पुलिस को। लिहाजा यहां हर रोज तकरीबन 10 लाख का गेम संचालित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पहले गांव के बाहर ही खिलाड़ियों का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, ताकि पुलिस मोबाइल नंबरों को ट्रैस कर पता न लगा पाए और जुआरी सुरक्षित होकर जुआ का संचालन कर सकें।
गौरतलब है कि सुकली गांव के खेत में हर रोज तकरीबन 10 लाख रुपए का जुआ हो रहा है। तकरीबन 50 से 60 जुआरी यहां दांव लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहां प्रत्येक खिलाड़ियों से 500-500 रुपए का नाल निकाला जाता है। ताकि पुलिस को मैनेज कर सकें। लेकिन विडंबना नाल का यह पैसा आखिर किस पुलिस को मिल रहा है। क्या सिटी कोतवाली पुलिस की इसमें संलिप्तता है या फिर साइबर सेल टीक को।
बताया जा रहा है कि हर रोज यहां स्थान का परिवर्तन कर जुआ खिलवाया जाता है। ताकि पुलिस छापेमारी न कर सके। जिले के कद्दावर एसपी एक ओर अवैध शराब जुआ सट्टा के प्रति मुहिम छेड़ दिया है और इसी में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी में बड़ा जुआ संचालित होना उनकी कार्यशैली में बट्टा लगाने जैसा माहौल लग रहा है।
बताया जा रहा है कि जुआ अड्डे में किसी भी जुआरियों को मोबाइल अलाउ नहीं है। उन्हें इस बात की आशंका बनी रहती है कि कहीं पुलिस मोबाइल ट्रैस न कर ले। इसके चलते सभी के मोबाइल को एक किलोमीटर दूर ही बंदकर मौके पर ले जाता है। यहां बिना मोबाइल के ही खेल में दांव लगाना पड़ता है। बताया जाता है कि पांच-पांच सौ रुपए के पांच हजार रुपए का बंडल रखा होता है। इसी बंडल को दांव में फेंका जाता है। इससे कम की राशि स्वीकार नहीं होती।
सुकली में जुआ संचालित होने की सूचना मिली है। इसके लिए साइबर सेल व सिटी कोतवाली पुलिस को अलर्ट किया गया है। इसे तत्काल छापेमारी की जाएगी। - विजय कुमार पांडेय, एसपी
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग