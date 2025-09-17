25 साल बाद भी नहीं बना ट्रेनिंग सेंटर, प्रदेश में नेत्र सहायकों के 300 पद खाली

जानकारों का कहना है कि आंख जैसी बीमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों के लिए ट्रेनिंग सेंटर न होना शासन की गंभीरता पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। सिम्स का कोर्स भी आधा-अधूरा: तीन साल पहले सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर ने दो साल का सर्टिफिकेट कोर्स चलाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह ऑप्टोमेट्रिक्स का है। इस कोर्स को करने के बाद नेत्र सहायक पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यही नहीं नेत्र सहायकों को वहां ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती।