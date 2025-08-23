Raipur News: रायपुर के लोगों को मिलेगी सस्ती बस सेवा, केंद्र से मिलनी है राजधानी को 100 ई-बसें

राजधानी के नगर निगम को 100 ई-बसें देने की घोषणा केंद्र सरकार ने दो साल पहले की थी, लेकिन फंड स्वीकृति में देरी की वजह से आज तक न तो डिपो बन पाया न ही इन बसों के आने का समय तय हुआ है। पीएम ई-बस सेवा शुरू करने का ऐलान रायपुर नगर निगम के अलावा दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा नगर निगम को देने के लिए किया गया था। इन चारों प्रमुख शहरों को 240 ई-सिटी देने का लक्ष्य तय किया गया है। ताकि शहरी सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा मिले और काफी हद तक वायु प्रदूषण भी कम हो सके। इसी के तहत इन बसों के लिए डिपो बनाने का फंड रिलीज हुआ है।