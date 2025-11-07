करोड़ों की लागत से बनी 178 दुकानों को खरीदने में नहीं दिखी लोगों की रुचि, निगम ने फूंक डाले 10 से 12 लाख रुपए...

इस कैटेगरी से अनारक्षित वर्ग को अलग रखा गया है। इसके बावजूद किसी भी वर्ग के लोगों में निगम की दुकानें खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई देती। शास्त्री बाजार जैसी प्राइम लोकेशन की दुकानें निगम नहीं बेच पा रहा है। जबकि इसके लिए चार बार टेंडर जारी किया गया है। इस पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन कोई नतीजा निगम के हाथ नहीं लगा।