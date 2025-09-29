VIP रोड को वन-वे करने की योजना टली, अफसरों की प्राथमिकता हादसे नहीं बल्कि रसूखदारों के धंधे पर…

वीआईपी रोड के दोनों सर्विस लेन से लगे हुए कई होटल, कैफे, रेस्टोरेंट व पब संचालित हैं। शाम होते ग्राहकों की भीड़ लगती है। कई गाड़ियां सर्विस लेन पर ही खड़ी रहती हैं। इससे लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। नवा रायपुर और माना एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैफिक को इन्हीं मार्गों पर डायवर्ट करने का फैसला लिया गया था। सर्विस लेन पर ट्रैफिक डायवर्ट होने से होटल, पब, कैफे व रेस्टोरेंट वालों का धंधा प्रभावित होगा। सर्विस लेन पर कई जगह इनके ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं।