VIP रोड को वन-वे करने की योजना टली, अफसरों की प्राथमिकता हादसे नहीं बल्कि रसूखदारों के धंधे पर…

VIP रोड को वन-वे करने की योजना टली(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल वीआईपी रोड पर होने वाले सड़क हादसों की चिंता नहीं है, बल्कि अफसरों को इस मार्ग के दोनों ओर चल रहे रसूखदारों के होटल, पब, कैफे और रेस्टोरेंट के धंधे की है। इसी चिंता के चलते वीआईपी रोड को वन-वे करने के फैसले को वापस ले लिया गया है।
दरअसल पुलिस ने वीआईपी रोड के बीच वाले हिस्से को वन-वे करने का फैसला लिया था। इस मार्ग का उपयोग केवल एयरपोर्ट व नवा रायपुर की ओर जाने के लिए करना था और वहां से वापसी के लिए दोनों सर्विस लेन का इस्तेमाल करने कहा गया था।
सूत्रों के मुताबिक इस नई व्यवस्था से सड़क हादसे तो कम हो जाते, लेकिन सर्विस लेन पर होटल, कैफे, पब और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को दिक्कत होती। इस कारण वीआईपी रोड को वन-वे करने का फैसला वापस ले लिया गया है। वन-वे की व्यवस्था 22 सितंबर से शुरू होनी थी। इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी।
पिछले डेढ़ साल में वीआईपी मार्ग पर 55 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 16 लोगों की मौत हो गई और 59 लोग घायल हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजह है कि माना एयरपोर्ट जाने के लिए लोगों को जल्दबाजी रहती है। इस कारण एयरपोर्ट जाने के लिए अधिक रतार से वाहन चलाते हैं। बीच वाले मार्ग पर ही दोनों ओर से वाहनों का आना-जाना होता है।
वीआईपी रोड के दोनों सर्विस लेन से लगे हुए कई होटल, कैफे, रेस्टोरेंट व पब संचालित हैं। शाम होते ग्राहकों की भीड़ लगती है। कई गाड़ियां सर्विस लेन पर ही खड़ी रहती हैं। इससे लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। नवा रायपुर और माना एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैफिक को इन्हीं मार्गों पर डायवर्ट करने का फैसला लिया गया था। सर्विस लेन पर ट्रैफिक डायवर्ट होने से होटल, पब, कैफे व रेस्टोरेंट वालों का धंधा प्रभावित होगा। सर्विस लेन पर कई जगह इनके ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं।
