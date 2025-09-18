CG News: खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, एक दिन में 2 दुर्घटनाएं 2 की जान गई, 1 घायल

पहली घटना मुख्यालय मैनपुर से 22 किलोमीटर दूर ग्राम तौरंगा के पास मुख्य नेशनल हाईवे मार्ग 130 सी में घटित हुई, जहां ग्राम जिडार निवासी ताराचंद मरकाम उम्र 30 वर्ष अपने एक साथी युवक लोचन नेताम उम्र 35 वर्ष के साथ मैनपुर की तरफ आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार युवक पिकअप से टकरा गया। इस घटना में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से संजीवनी एक्सप्रेस 108 वाहन के माध्यम से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।