गरियाबंद

CG News: खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, एक दिन में 2 दुर्घटनाएं 2 की जान गई, 1 घायल

CG News: नेशनल हाईवे मार्ग 130 सी में घटित हुई, जहां ग्राम जिडार निवासी ताराचंद मरकाम उम्र 30 वर्ष अपने एक साथी युवक लोचन नेताम उम्र 35 वर्ष के साथ मैनपुर की तरफ आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार युवक पिकअप से टकरा गया।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 18, 2025

CG News: खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, एक दिन में 2 दुर्घटनाएं 2 की जान गई, 1 घायल
दर्दनाक सड़क हादसा (Photo Patrika)

CG News: मैनपुर गरियाबंद नेशनल हाईवे 130 सी मुख्य मार्ग में मंगलवार को दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुए है, जिसका उपचार जारी है।

पहली घटना मुख्यालय मैनपुर से 22 किलोमीटर दूर ग्राम तौरंगा के पास मुख्य नेशनल हाईवे मार्ग 130 सी में घटित हुई, जहां ग्राम जिडार निवासी ताराचंद मरकाम उम्र 30 वर्ष अपने एक साथी युवक लोचन नेताम उम्र 35 वर्ष के साथ मैनपुर की तरफ आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार युवक पिकअप से टकरा गया। इस घटना में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से संजीवनी एक्सप्रेस 108 वाहन के माध्यम से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

वहीं दूसरी घटना बीती रात मंगलवार को लगभग रात 8.30 बजे के आसपास की है। तेज रफ्तार बाइक सवार युवक मुख्य मार्ग के किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जा घुसा। इस दौरान युवक ने अपने सिर पर हेलमेट भी लगाया था, लेकिन सीने में गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई।

मिली जानकारी के अनुसार हरिशचन्द्र नेताम उम्र लगभग 30 वर्ष चारगांव नगरी निवासी जो अपने कार्य से गरियाबंद से वापस आ रहा था, तभी मैनपुर से 2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे रोड कालिंद्री खार के सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था। शायद तेज रफ्तार की वजह से युवक को खड़ा ट्रक नही दिखा और बाइक के साथ ट्रक के पीछे जा घुसा। युवक को मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था जब डॉक्टरों ने युवक देखा और प्राथमिक उपचार किया गया तदुपरांत डॉक्टर के द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया।

Published on:

18 Sept 2025 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, एक दिन में 2 दुर्घटनाएं 2 की जान गई, 1 घायल

