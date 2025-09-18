CG Road Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक को 200 मीटर तक घसीटा, पति की मौत– पत्नी-बेटा घायल

CG Road Accident: कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक को करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। बाइक में सवार अब्दुल को गंभीर चोटें लगी। इससे उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी व दो साल का बेटा बाइक से छिटक का दूर जा गिरे। इससे उन्हें भी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जान बच गई। घटना की सूचना पर डीडी नगर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, लेकिन दूसरे दिन तक कार चालक के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया।