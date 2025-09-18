CG Road Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक को 200 मीटर तक घसीटा, पति की मौत– पत्नी-बेटा घायल

CG Road Accident: डीडी नगर इलाके में मंगलवार रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए निकल गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 2 साल का मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक, अश्वनी नगर निवासी अब्दुल रज्जाक देवंदया मंगलवार की रात अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ भिलाई से लौट रहे थे। वे बाइक में सवार थे। रात करीब 10 बजे सरोना के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार सीजी 04 एलएफ 9695 ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
CG Road Accident: कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक को करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। बाइक में सवार अब्दुल को गंभीर चोटें लगी। इससे उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी व दो साल का बेटा बाइक से छिटक का दूर जा गिरे। इससे उन्हें भी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जान बच गई। घटना की सूचना पर डीडी नगर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, लेकिन दूसरे दिन तक कार चालक के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया।