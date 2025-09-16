नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हादसा: छात्रावास में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध मौत, एनएसयूआई ने की तत्काल जांच की मांग

छात्रावास अधीक्षक हेमंत भूआर्य ने बताया कि छात्र सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और साथी बच्चों ने इसकी सूचना दी। अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर छात्र को अचेत अवस्था में पाया, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 108 एम्बुलेंस सेवा से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाद में निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मौत का कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।