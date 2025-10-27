Raipur News: यात्रियों की जान से खिलवाड़, बसों को मॉडीफाई कराकर बढ़ाते हैं सीटों की संख्या

Raipur News: प्रदेश में चलने वाली स्लीपर और एसी बसों में सीटें बढ़ाने का खेल चलता है। परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन के दौरान जितनी सीटों की जानकारी दी जाती हैं, उससे ज्यादा सीटें बसों में लगवाई जाती हैं। इससे बस के भीतर काफी कम जगह बचती है। इमरजेंसी में यात्रियों को बचाव के लिए भागने का मौका तक नहीं मिल पाता। सीट बढ़ाने के कारण सुरक्षा के कई मापदंडों का पालन नहीं किया जाता। कई बसों में वीएलटीडी, पैनिक बटन, फायर-स्मोक डिटेक्टर आदि नहीं लगाए गए हैं।