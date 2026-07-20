हर दिन कई यात्री बालोद स्टेशन में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ट्रैक पार करके बच्चे, बुजुर्ग-महिला सभी खतरा का सामना कर रहे हैं। अब ये इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि स्टेशन में दूसरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। हाल ही में तोड़ोकी-रायपुर डेमू ट्रेन प्लेटफॉर्म के बजाए दूसरे ट्रेन पर खड़ा कर दिया गया। इसके कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म से रेल पटरी पार करके दूसरे ट्रेक में पहुंचकर ट्रेन चढ़ना पड़ा। इस दौरान यदि कोई अन्य ट्रेन आ जाती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।