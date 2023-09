CG Election 2023: पीएम मोदी इस दिन आएंगे छत्तीसगढ़, भाजपा की दूसरी सूची करेंगे जारी....हो रही चर्चा

CG Election 2023: पीएम मोदी इस दिन आएंगे छत्तीसगढ़, भाजपा की दूसरी सूची करेंगे जारी....हो रही चर्चा

रायपुरPublished: Sep 20, 2023 11:25:17 am Submitted by: Khyati Parihar

PM Modi will come to Chhattisgarh: भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन का समापन बिलासपुर में होगा। इस समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने 28 सितंबर को आएंगे।

: पीएम मोदी इस दिन आएंगे छत्तीसगढ़

रायपुर। Prime Minister Modi's visit to Bilaspur: भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन का समापन बिलासपुर में होगा। इस समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने 28 सितंबर को आएंगे। इस दौरान बिलासपुर संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों को साधने के लिए भाजपा एक बड़ी चुनावी सभा करेगी। इस सभा को पीएम मोदी संबोधित (PM Modi) करेंगे। बिलासपुर में सभा को लेकर जोरों पर तैयारी चल रही है। बता दें कि भाजपा ने आदिवासी वोटरों को साधने के लिए दंतेवाड़ा और जशपुर से परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। इस दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की चुनावी सभाएं भी हो रही हैं।