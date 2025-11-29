Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

PM मोदी दो दिन में छह सत्रों में होंगे शामिल! आज और कल DGP-IG कॉन्फ्रेंस में करेंगे संबोधन…

PM Modi visit CG: कुल 8 सत्रों वाली इस हाई-लेवल बैठक में पहले दिन यानी शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुए, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई।

2 min read
रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 29, 2025

PM मोदी दो दिन में छह सत्रों में होंगे शामिल! आज और कल DGP-IG कॉन्फ्रेंस में करेंगे संबोधन...(photo-patrika)

PM मोदी दो दिन में छह सत्रों में होंगे शामिल! आज और कल DGP-IG कॉन्फ्रेंस में करेंगे संबोधन...(photo-patrika)

PM Modi visit CG: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में चल रही तीन दिवसीय डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल बेहद व्यस्त और रणनीतिक रखा गया है। कुल 8 सत्रों वाली इस हाई-लेवल बैठक में पहले दिन यानी शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुए, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। शनिवार को चार सत्र आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम दिन दो सत्र होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंच गए है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें की इस बार विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल छह सत्रों में मौजूद रहेंगे, जहां वे सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, पुलिसिंग में तकनीकी सुधार और राष्ट्रीय एक्शन प्लान पर चर्चा करेंगे।

PM Modi visit CG: पहला दिन: राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर प्लान

शुक्रवार को सम्मेलन की शुरुआत दो महत्वपूर्ण सत्रों के साथ हुई। इसमें नक्सलवाद पर केंद्र सरकार की रणनीति, पिछले वर्षों की उपलब्धियों और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषय- सीमा प्रबंधन, आतंकवाद निरोधक उपाय, साइबर क्राइम का बढ़ता दायरा, और संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त ऑपरेशन- इन सब पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।

दूसरा दिन: चार सत्रों में हाई-लेवल रणनीति

शनिवार यानी आज चार सत्र निर्धारित हैं, जिनमें पुलिसिंग के आधुनिक मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा ढांचे, ड्रोन व एंटी-ड्रोन तकनीक, राज्यों की विशेष सुरक्षा चुनौतियाँ, और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बेहतर तालमेल जैसे विषय शामिल हैं। आज का एजेंडा सबसे अधिक तकनीकी और भविष्यवादी माना जा रहा है।

तीसरा दिन: दो सत्र, पीएम का फोकस्ड इनपुट

रविवार यानि कल दो महत्वपूर्ण सत्र होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर विचार-विमर्श करेंगे। पीएम कुल छह सत्रों में शामिल होंगे और राज्यों के डीजीपी–आईजी से सीधे फीडबैक लेकर आगामी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने की दिशा में सुझाव देंगे।

अमित शाह पूरे सम्मेलन में मौजूद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे आठों सत्रों में शामिल रहेंगे। उन्होंने उद्घाटन सत्र में बताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों से 2014 के बाद से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर सिर्फ 11 रह गई है। शाह ने फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों, सड़क–कनेक्टिविटी, आधुनिक हथियारों और संयुक्त ऑपरेशन की रणनीति को नक्सलवाद कम होने का प्रमुख कारण बताया।

क्यों है यह कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण?

पहली बार SP रैंक के अधिकारियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं

राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र के बीच जमीनी स्तर पर समन्वय बढ़ाने पर फोकस

राष्ट्रीय सुरक्षा की अगली दशक-रणनीति को आकार देने का मंच

छत्तीसगढ़ का चयन नक्सल उन्मूलन के सफल मॉडल को लेकर संदेश

Published on:

29 Nov 2025 09:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM मोदी दो दिन में छह सत्रों में होंगे शामिल! आज और कल DGP-IG कॉन्फ्रेंस में करेंगे संबोधन…

Patrika Site Logo

