PM मोदी दो दिन में छह सत्रों में होंगे शामिल! आज और कल DGP-IG कॉन्फ्रेंस में करेंगे संबोधन…

PM Modi visit CG: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में चल रही तीन दिवसीय डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल बेहद व्यस्त और रणनीतिक रखा गया है। कुल 8 सत्रों वाली इस हाई-लेवल बैठक में पहले दिन यानी शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुए, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। शनिवार को चार सत्र आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम दिन दो सत्र होंगे।