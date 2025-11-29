DGP-IG conference: नक्सलमुक्त भारत की ओर निर्णायक कदम! अमित शाह बोले- 2014 के 126 से आज सिर्फ 11 जिले प्रभावित…

DGP-IG conference: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में 60वें तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशक-महानिरीक्षक (डीजीपी-आईजी) कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के एक्शनेबल प्वाइंट का जिक्र करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया है और इसी का परिणाम है कि 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो आज घटकर सिर्फ 11 रह गई है।