DGP-IG सम्मेलन के लिए PM मोदी पहुंचे रायपुर, एयरपोर्ट पर गृहमंत्री, राज्यपाल और CM ने किया भव्य स्वागत

PM Modi Raipur Visit: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
यह DG-IG कॉन्फ्रेंस भारत के सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी इवेंट्स में से एक है, जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस रिफॉर्म, आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने की स्ट्रैटेजी और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा होती है। इस बार, यह कॉन्फ्रेंस रायपुर में हो रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की तरफ देश का ध्यान जा रहा है।
इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और देश की खास सिक्योरिटी एजेंसियों-जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), NIA, CBI, RAW, CRPF, BSF, ITBP, और SSB—के टॉप अधिकारी शामिल हैं। देश भर के DGP और IG भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं।
PM Modi Raipur Visit: वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस मीटिंग में नक्सलवाद, बढ़ते साइबर क्राइम, ड्रोन से सुरक्षा के खतरे, बॉर्डर सिक्योरिटी और राज्य पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ बड़ी स्ट्रैटेजी पर अहम फैसले हो सकते हैं। PM मोदी के आने को लेकर रायपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
पूरे शहर में 2,000 से ज़्यादा पुलिसवालों को तैनात किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर कॉन्फ्रेंस वेन्यू तक मल्टी-लेयर सिक्योरिटी की गई है। बम स्क्वॉड, ATS और ड्रोन टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ट्रैफिक को फ्लो बनाए रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।
बता दें रायपुर में DGP-IG कॉन्फ्रेंस के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के तीन सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया। इस साल दिल्ली के गाजीपुर पुलिस स्टेशन को पहला स्थान मिला, जबकि अंडमान के पहाड़गांव पुलिस स्टेशन को दूसरा और कर्नाटक के कवितल (रायचूर) पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान मिला।
यह चयन देश भर के 70 पुलिस स्टेशनों के बीच एक कॉम्पिटिशन के आधार पर किया गया था। इनमें से हर स्टेशन को अलग-अलग कैटेगरी में इवैल्यूएट किया गया। फिर टॉप-10 की लिस्ट बनाई गई, और बेस्ट तीन को अवॉर्ड दिया गया। गाजीपुर थाना प्रभारी यू. बाला शंकरन ने बताया कि इस अवॉर्ड के लिए 70 तरह की कैटेगरी देखी गईं।
इनमें थाने की साफ-सफाई, स्टाफ का व्यवहार, लोगों से बातचीत का तरीका, मामलों के समाधान की गति और अपराध के लंबित मामलों की स्थिति जैसे मानक शामिल थे। इन सभी पैमानों पर अच्छे प्रदर्शन के आधार पर गाजीपुर थाना देश में नंबर वन चुना गया।
