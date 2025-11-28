DGP-IG सम्मेलन के लिए PM मोदी पहुंचे रायपुर, एयरपोर्ट पर गृहमंत्री, राज्यपाल और CM ने किया भव्य स्वागत

यह चयन देश भर के 70 पुलिस स्टेशनों के बीच एक कॉम्पिटिशन के आधार पर किया गया था। इनमें से हर स्टेशन को अलग-अलग कैटेगरी में इवैल्यूएट किया गया। फिर टॉप-10 की लिस्ट बनाई गई, और बेस्ट तीन को अवॉर्ड दिया गया। गाजीपुर थाना प्रभारी यू. बाला शंकरन ने बताया कि इस अवॉर्ड के लिए 70 तरह की कैटेगरी देखी गईं।