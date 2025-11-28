Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

DGP-IG सम्मेलन के लिए PM मोदी पहुंचे रायपुर, एयरपोर्ट पर गृहमंत्री, राज्यपाल और CM ने किया भव्य स्वागत

PM Modi Raipur Visit: रायपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित शीर्ष नेतृत्व ने किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 28, 2025

प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रायपुर (photo source- Patrika)

प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रायपुर (photo source- Patrika)

PM Modi Raipur Visit: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

PM Modi Raipur Visit: पीएम मोदी इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा

यह DG-IG कॉन्फ्रेंस भारत के सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी इवेंट्स में से एक है, जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस रिफॉर्म, आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने की स्ट्रैटेजी और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा होती है। इस बार, यह कॉन्फ्रेंस रायपुर में हो रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की तरफ देश का ध्यान जा रहा है।

इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और देश की खास सिक्योरिटी एजेंसियों-जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), NIA, CBI, RAW, CRPF, BSF, ITBP, और SSB—के टॉप अधिकारी शामिल हैं। देश भर के DGP और IG भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं।

एयरपोर्ट से सम्मेलन स्थल तक मल्टी-लेयर सुरक्षा

PM Modi Raipur Visit: वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस मीटिंग में नक्सलवाद, बढ़ते साइबर क्राइम, ड्रोन से सुरक्षा के खतरे, बॉर्डर सिक्योरिटी और राज्य पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ बड़ी स्ट्रैटेजी पर अहम फैसले हो सकते हैं। PM मोदी के आने को लेकर रायपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

पूरे शहर में 2,000 से ज़्यादा पुलिसवालों को तैनात किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर कॉन्फ्रेंस वेन्यू तक मल्टी-लेयर सिक्योरिटी की गई है। बम स्क्वॉड, ATS और ड्रोन टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ट्रैफिक को फ्लो बनाए रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।

गृहमंत्री शाह ने देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को किया सम्मानित

बता दें रायपुर में DGP-IG कॉन्फ्रेंस के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के तीन सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया। इस साल दिल्ली के गाजीपुर पुलिस स्टेशन को पहला स्थान मिला, जबकि अंडमान के पहाड़गांव पुलिस स्टेशन को दूसरा और कर्नाटक के कवितल (रायचूर) पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान मिला।

यह चयन देश भर के 70 पुलिस स्टेशनों के बीच एक कॉम्पिटिशन के आधार पर किया गया था। इनमें से हर स्टेशन को अलग-अलग कैटेगरी में इवैल्यूएट किया गया। फिर टॉप-10 की लिस्ट बनाई गई, और बेस्ट तीन को अवॉर्ड दिया गया। गाजीपुर थाना प्रभारी यू. बाला शंकरन ने बताया कि इस अवॉर्ड के लिए 70 तरह की कैटेगरी देखी गईं।

इनमें थाने की साफ-सफाई, स्टाफ का व्यवहार, लोगों से बातचीत का तरीका, मामलों के समाधान की गति और अपराध के लंबित मामलों की स्थिति जैसे मानक शामिल थे। इन सभी पैमानों पर अच्छे प्रदर्शन के आधार पर गाजीपुर थाना देश में नंबर वन चुना गया।

ये भी पढ़ें

CG News: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच बस्तर से बड़ी खबर! कमांडर जैतू समेत 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर
जगदलपुर
10 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 08:33 pm

Published on:

28 Nov 2025 08:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DGP-IG सम्मेलन के लिए PM मोदी पहुंचे रायपुर, एयरपोर्ट पर गृहमंत्री, राज्यपाल और CM ने किया भव्य स्वागत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DGP-IG Conference: DGP-IG कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान! अमित शाह ने किए देश के श्रेष्ठ थानों को सम्मानित

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में देश के टॉप-3 पुलिस थानों को सम्मानित (photo source- Patrika)
रायपुर

गृह विभाग का बड़ा आदेश! छत्तीसगढ़ के 36 अधिकारियों को बंपर प्रमोशन, वेतनमान में भारी बढ़ोतरी

36 अधिकारियों की वेतन श्रेणी बढ़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Promotion: राज्य पुलिस सेवा के 36 अधिकारियों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट

CG Promotion: पुलिस अफसरों का प्रमोशन, 36 अधिकारियों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट
रायपुर

DG-IG कॉन्फ्रेंस की शुरुआत… डिप्टी CM साव बोले- नक्सलवाद पर होगी विस्तृत चर्चा, SIR फार्म विवाद पर दिया बयान

डिप्टी सीएम अरुण साव (Photo source- ANI)
रायपुर

DG-IG Conference: नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, आठ सत्रों में होगा कार्यक्रम, जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम…

DG-IG Conference: नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, आठ सत्रों में होगा कार्यक्रम, जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.