Karregutta CRPF Camp: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप शुरू, नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी तेज

DG ने कैंप में रात बिताई, और अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने ऑपरेशनल ज़ोन में टैक्टिक्स पर चर्चा की और कहा कि सैनिकों का जोश और लगन प्रेरणा देने वाली थी। उन्होंने दोहराया कि नक्सलवाद को जल्दी खत्म करना हमारा साझा लक्ष्य है, और सुरक्षा बल इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं।