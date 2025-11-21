Karregutta CRPF Camp: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप शुरू, नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी तेज

कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप खुला (photo source- Patrika)
Karregutta CRPF Camp: छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर मौजूद कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर अब CRPF का कैंप बनाया गया है। एंटी-नक्सल ऑपरेशन को मज़बूत करने के लिए यहां एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) भी बनाया गया है। CRPF के डायरेक्टर जनरल (DG) ने खुद कैंप में रात बिताई और जवानों के साथ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया।
CRPF के DG ने कहा कि कर्रेगुट्टा पहाड़ों में ऑपरेशन नक्सल विरोधी ऑपरेशन में एक अहम कदम है। वहां बनाया गया नया FOB सुरक्षा बलों की मौजूदगी को मज़बूत करेगा और भविष्य के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाएगा।
DG ने कैंप में रात बिताई, और अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने ऑपरेशनल ज़ोन में टैक्टिक्स पर चर्चा की और कहा कि सैनिकों का जोश और लगन प्रेरणा देने वाली थी। उन्होंने दोहराया कि नक्सलवाद को जल्दी खत्म करना हमारा साझा लक्ष्य है, और सुरक्षा बल इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं।
Karregutta CRPF Camp: कर्रेगुट्टा हिल्स छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है। वहां लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन के बाद यह नया कैंप बनाया गया है। FOB के खुलने से इलाके में सिक्योरिटी और सर्विलांस की क्षमता और मजबूत हुई है।
