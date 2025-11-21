Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

Karregutta CRPF Camp: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप शुरू, नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी तेज

Karregutta CRPF Camp: छत्तीसगढ़–तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ में CRPF ने नया कैंप और FOB स्थापित कर दिया है। CRPF DG ने यहां रात्रि विश्राम कर जवानों के साथ ऑपरेशनल गतिविधियों की समीक्षा की।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप खुला (photo source- Patrika)

कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप खुला (photo source- Patrika)

Karregutta CRPF Camp: छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर मौजूद कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर अब CRPF का कैंप बनाया गया है। एंटी-नक्सल ऑपरेशन को मज़बूत करने के लिए यहां एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) भी बनाया गया है। CRPF के डायरेक्टर जनरल (DG) ने खुद कैंप में रात बिताई और जवानों के साथ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया।

Karregutta CRPF Camp: नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार की तैयारी

CRPF के DG ने कहा कि कर्रेगुट्टा पहाड़ों में ऑपरेशन नक्सल विरोधी ऑपरेशन में एक अहम कदम है। वहां बनाया गया नया FOB सुरक्षा बलों की मौजूदगी को मज़बूत करेगा और भविष्य के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाएगा।

जवानों के मनोबल को बढ़ाया

DG ने कैंप में रात बिताई, और अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने ऑपरेशनल ज़ोन में टैक्टिक्स पर चर्चा की और कहा कि सैनिकों का जोश और लगन प्रेरणा देने वाली थी। उन्होंने दोहराया कि नक्सलवाद को जल्दी खत्म करना हमारा साझा लक्ष्य है, और सुरक्षा बल इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं।

सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और मजबूत

Karregutta CRPF Camp: कर्रेगुट्टा हिल्स छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है। वहां लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन के बाद यह नया कैंप बनाया गया है। FOB के खुलने से इलाके में सिक्योरिटी और सर्विलांस की क्षमता और मजबूत हुई है।

ये भी पढ़ें

पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस…
जगदलपुर
पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 03:21 pm

Published on:

21 Nov 2025 03:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Karregutta CRPF Camp: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप शुरू, नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी तेज

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: जोखिम हमने उठाया, अब सरकार हमारा साथ दे! बीजापुर-सुकमा के शिक्षादूतों का प्रदर्शन

बीजापुर-सुकमा में अब शिक्षादूत सड़क पर (photo source- Patrika)
बीजापुर

Illegal Sand Mining: अवैध रेत उत्खनन पर बड़ा धमाका, तेलंगाना के प्रभाकर और मनीष पर FIR की मांग तेज

ओवरलोड ट्रकों की भरमार (photo source- Patrika)
बीजापुर

Dhan Kharidi 2025-26: अवैध धान पर बड़ा एक्शन! व्यापारी के गोदाम से 12 क्विंटल धान जब्त

बीजापुर प्रशासन की सख्ती (photo source- Patrika)
बीजापुर

Dhan Kharidi: धान खरीदी सीजन का आगाज़! 30 उपार्जन केंद्रों में रौनक, 18,978 किसान होंगे लाभान्वित

धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: PM मोदी ने बीजापुर को दी बड़ी सौगात! 90 करोड़ रुपए के मिले दो नए एकलव्य विद्यालय

पीएम मोदी ने बीजापुर को दी बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.