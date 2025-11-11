गरियाबंद मुठभेड़ में सामान छोड़कर भागे नक्सली, पुलिस ने की अपील, कहा- हिंसा छोड़ें, मुख्यधारा से जुड़ें…

गरियाबंद मुठभेड़ में सामान छोड़कर भागे नक्सली, पुलिस ने की अपील(photo-patrika)
CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना मैँनपुर अंतर्गत दर्रीपारा क्षेत्र के ग्राम सेहरा पहाड़ में रविवार देररात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली घबराकर अपना भारी सामान छोड़कर जंगल की ओर भाग गए।
यह मुठभेड़ जिला मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जहां जिला पुलिस बल की ई-30 टीम और डीआरजी जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सप्तम एरिया कमेटी के लगभग 6-8 नक्सली सेहरा पहाड़ के आसपास सक्रिय हैं। जैसे ही जवान पहाड़ी पर पहुंचे, नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तत्परता से जवाबी फायरिंग की, जिससे नक्सली घबराकर मौके से भाग निकले।
तलाशी के दौरान पुलिस को नक्सलियों द्वारा छोड़ा गया भारी सामान मिला, इसमें कपड़े, बर्तन, तिरपाल, सोलर प्लेट, बैग, सूखी राशन सामग्री, दवाइयां, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। यह बरामदगी दर्शाती है कि नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे और पुलिस अभियान के दबाव में पीछे हट रहे थे। गरियाबंद पुलिस ने सभी सक्रिय नक्सलियों से अपील की है कि इच्छुक नक्सली जिले के किसी भी थाना, चौकी या कैंप में पहुंचकर सरेंडर कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
गरियाबंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग