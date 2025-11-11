गरियाबंद मुठभेड़ में सामान छोड़कर भागे नक्सली, पुलिस ने की अपील, कहा- हिंसा छोड़ें, मुख्यधारा से जुड़ें…

तलाशी के दौरान पुलिस को नक्सलियों द्वारा छोड़ा गया भारी सामान मिला, इसमें कपड़े, बर्तन, तिरपाल, सोलर प्लेट, बैग, सूखी राशन सामग्री, दवाइयां, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। यह बरामदगी दर्शाती है कि नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे और पुलिस अभियान के दबाव में पीछे हट रहे थे। गरियाबंद पुलिस ने सभी सक्रिय नक्सलियों से अपील की है कि इच्छुक नक्सली जिले के किसी भी थाना, चौकी या कैंप में पहुंचकर सरेंडर कर सकते हैं।