पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस…

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में बस्तर के बकावंड ब्लॉक में रहने वाले एक सीआरपीएफ जवान को इनकम टैक्स का 10 करोड़ 51 लाख का नोटिस दिया गया है। जवान बस्तर के ही सेड़वा कैंप में पदस्थ है। दरअसल यह पूरा मामला ठगी से जुड़ा हुआ है। अज्ञात ठगों ने जवान के पैन कार्ड का इस्तेमाल कर उसके नाम पर फर्जी कंपनी खोल दी।