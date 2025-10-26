PM Modi Chhattisgarh Visit: PM मोदी का कार्यक्रम बदला, अब 1 नवंबर की सुबह आएंगे रायपुर… यहां करेंगे रोड शो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-ians)
PM Modi Chhattisgarh Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब 31 अक्टूबर की रात की जगह सीधे 1 नवम्बर को नवा रायपुर पहुंचेंगे। बताया जाता है कि बिहार चुनाव की वजह से उनके आने के समय में बदलाव हुआ है। शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर होने वाले राज्योत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नवा रायपुर में रोड शो भी करेंगे।
बता दें कि पीएम के रोड शो के लिए नवा रायपुर की करीब 12 चौक-चौराहों को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। इन चौकों पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, लोक परंपरा और विकास योजनाओं की झलक देखने को मिलेगी। पीएम की तैयारियों के मद्देनजर नवा रायपुर की रंगाई-पोताई का काम भी जोरो पर चल रहा है। बिजली के खंभों को भी आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। इसके अलावा राज्योत्सव स्थल पर पड़ने वाले चौकों को भी खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है।
इन चौकों को जीवंत बनाने के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार अपने पारपंरिक पहनावे और वाद्य यंत्रों के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान नवा रायपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम के रोड शो के दौरान सभी मार्गों को सील कर दिया जाएगा।
नवा रायपुर में 5 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन होगा, जबकि सभी जिला मुख्यालयों में 3 दिवसीय राज्योत्सव मनाया जाएगा। इस बार यह आयोजन अधिक व्यापक और ऐतिहासिक स्वरूप में किया जा रहा है। नवा रायपुर में हर दिन अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ-साथ बॉलीवुड के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे।
डिप्टी सीएम साव ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि से बना छत्तीसगढ़ आज विकास, समृद्धि और जनकल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। पिछले 25 वर्षों में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अधोसंरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्हीं 25 वर्षों की विकास यात्रा और राज्य निर्माण की गाथा को राज्योत्सव स्थल पर विभागीय स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग एक डिजिटल प्रदर्शनी के जरिए छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर अब तक हुए विकास को दिखाएगा।
राज्योत्सव स्थल पर ट्रैफिक से बचने के लिए हर दिशा में दूर-दूर पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि सभी पार्किंग स्थल के आसपास 100 ई-रिक्शा रहेंगे। इसके जरिए आम जनता आसानी से मेल स्थल पर पहुंच जाएगी। साथ ही मेला स्थल तक जाने के लिए बसों का भी संचालन भी किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग