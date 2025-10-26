PM Modi Chhattisgarh Visit: PM मोदी का कार्यक्रम बदला, अब 1 नवंबर की सुबह आएंगे रायपुर… यहां करेंगे रोड शो

बता दें कि पीएम के रोड शो के लिए नवा रायपुर की करीब 12 चौक-चौराहों को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। इन चौकों पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, लोक परंपरा और विकास योजनाओं की झलक देखने को मिलेगी। पीएम की तैयारियों के मद्देनजर नवा रायपुर की रंगाई-पोताई का काम भी जोरो पर चल रहा है। बिजली के खंभों को भी आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। इसके अलावा राज्योत्सव स्थल पर पड़ने वाले चौकों को भी खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है।