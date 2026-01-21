21 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

CG Police Commissioner: CM साय का मास्टरस्ट्रोक! सभी जिलों में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

CG Police Commissioner: साय सरकार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री साय इस पर जल्द फैसला लेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू (photo source- Patrika)

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू (photo source- Patrika)

CG Police Commissioner: गृहमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस मुद्दे पर एक मीटिंग में पहले ही फैसला कर लिया है। अब इसे पूरे जिले में लागू किया जाएगा। इस मामले पर पूरे जिले के नजरिए से विचार किया जा रहा है। CM साय जल्द ही इस पर फैसला लेंगे।

बता दें कि राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में हुए मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान CM साय ने रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से कई अधिकार जो पहले जिला प्रशासन के पास थे, वे सीधे पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर हो जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इसका मकसद क्राइम कंट्रोल, भीड़ मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी में तुरंत फैसले लेना सुनिश्चित करना है।

CG Police Commissioner: हालांकि, कहा जा रहा है कि आर्म्स लाइसेंस और एक्साइज से जुड़े अधिकारों को इस सिस्टम से बाहर रखा गया है। नए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के तहत विरोध-प्रदर्शन, जुलूस, पब्लिक इवेंट और सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसले लेने की प्रक्रिया ज्यादा असरदार और तेज होने की उम्मीद है। इससे पुलिस को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सीधे एक्शन लेने में मदद मिलेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव देरी कम होगी।

Updated on:

21 Jan 2026 02:56 pm

Published on:

21 Jan 2026 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Police Commissioner: CM साय का मास्टरस्ट्रोक! सभी जिलों में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

