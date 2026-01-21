CG Police Commissioner: CM साय का मास्टरस्ट्रोक! सभी जिलों में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

बता दें कि राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में हुए मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान CM साय ने रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से कई अधिकार जो पहले जिला प्रशासन के पास थे, वे सीधे पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर हो जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इसका मकसद क्राइम कंट्रोल, भीड़ मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी में तुरंत फैसले लेना सुनिश्चित करना है।