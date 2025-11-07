SIR को लेकर सियासी टकराव! रायपुर में एक लाख फर्जी वोटर होने का BJP का दावा, कांग्रेस का पलटवार

CG Fake Voters: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत गरमा गई है। सत्तापक्ष इसे अच्छा बता रहा है तो विपक्ष इसके विरोध में है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है कि रायपुर में ही एक लाख से अधिक फर्जी वोटर हैं, जिसे हटाने की जरूरत है। उनके बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि अब भाजपा खुद स्वीकार कर रही है कि फर्जी वोटर है। हम पहले से ही यह कहते आ रहे हैं।