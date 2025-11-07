Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

SIR को लेकर सियासी टकराव! रायपुर में एक लाख फर्जी वोटर होने का BJP का दावा, कांग्रेस का पलटवार

CG Fake Voters: भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है कि रायपुर में ही एक लाख से अधिक फर्जी वोटर हैं, जिसे हटाने की जरूरत है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

रायपुर में एक लाख फर्जी वोटर होने का BJP का दावा(photo-patrika)

CG Fake Voters: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत गरमा गई है। सत्तापक्ष इसे अच्छा बता रहा है तो विपक्ष इसके विरोध में है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है कि रायपुर में ही एक लाख से अधिक फर्जी वोटर हैं, जिसे हटाने की जरूरत है। उनके बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि अब भाजपा खुद स्वीकार कर रही है कि फर्जी वोटर है। हम पहले से ही यह कहते आ रहे हैं।

CG Fake Voters: एसआईआर अच्छा है होना चाहिए

रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एसआईआर ईमानदारी से हुआ तो रायपुर से एक लाख फर्जी वोटर कट जाएंगे। कई लोग गांव लौट गए, कई की मृत्यु हो चुकी, कुछ का पता ही बदल गया। फर्जी नाम हटेंगे, नए मतदान केंद्र बनेंगे। उन्होंने इसे ‘लोकतंत्र की सफाई’ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं आरजेडी को जनता घर बैठाएगी।

अब भाजपा की पोल खुल गई

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सांसद बृजमोहन के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बृजमोहन ने खुद कबूल कर लिया कि रायपुर में एक लाख फर्जी वोटर हैं। यहीं हम सालों से चिल्ला रहे थे। अब भाजपा की पोल खुल गई। बैज ने ऐलान किया कि कांग्रेस 400 टीमें बना रही हैं। हर जिले में एसआईआर मॉनीटरिंग सेल बनाई जाएगी। एक महीने की समय-सीमा काफी नहीं, हम हाईकमान से और वक्त मांगेंगे।

Updated on:

07 Nov 2025 11:46 am

Published on:

07 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SIR को लेकर सियासी टकराव! रायपुर में एक लाख फर्जी वोटर होने का BJP का दावा, कांग्रेस का पलटवार

रायपुर

छत्तीसगढ़

