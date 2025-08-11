CG Conversion: गरीब मजदूर और कम पढ़े लोगों को झांसा देकर करा रहे धर्मांतरण, स्लम बस्तियां टारगेट में,कई साल से चल रहा खेल

CG Conversion: राजधानी की स्लम बस्तियां धर्मांतरण का बड़ा अड्डा बन चुकी हैं। यहां रहने वाले गरीब मजदूर और कम पढ़े-लिखे लोग टारगेट में हैं। बच्चों को कभी पैसा तो कभी गिफ्ट देने का लालच दिया जा रहा है। बुजुर्गों को बीमारी ठीक करने का झांसा दिया जा रहा है। यह सब सुनियोजित ढंग से चल रहा है, लेकिन इसकी भनक पुलिस को भी नहीं लग पा रही है। धार्मिक गतिविधियों के नाम पर कई लोग बस्तियों और कॉलोनियों में घूम रहे हैं। रायपुर में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वर्ष 2021 से जून 2025 तक रायपुर सहित अलग-अलग जिलों में धर्मांतरण के 45 मामले दर्ज हो चुके हैं और 102 शिकायतें सामने आ चुकी हैं।