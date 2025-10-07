Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

रायपुर

Raipur News: रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे कुली,बैटरी कार चलाने के विरोध में परिवार सहित प्रदर्शन

Raipur News: रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार शुरू करने का निर्णय रेलवे ने लिया था। इसके टेंडर रेलवे ने जारी किए थे। इसके चलते रविवार रात दो बैटरी कार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 07, 2025

Raipur News: रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे कुली, बैटरी कार चलाने के विरोध में परिवार सहित प्रदर्शन

रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे कुली (Photo Patrika)

Raipur News: रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार चलाने के विरोध में सोमवार को रेलवे पोटर्स मजदूर सहकारी संस्था (कुली संघ) के बैनर तले सभी कुली अपने परिवार के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कुलियों को मनाने के लिए एसीएम व सीसीएम समेत अन्य अधिकारी प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी कुली बैटरी कार का टेंडर निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे।

कुली संघ के उपाध्यक्ष वेंकट ने कहा कि जब तक डीआरएम आकर बात नहीं करेंगे और समस्या के हल होने तक धरना जारी रहेगा। दरअसल 1 अक्टूबर से यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार शुरू करने का निर्णय रेलवे ने लिया था। इसके टेंडर रेलवे ने जारी किए थे। इसके चलते रविवार रात दो बैटरी कार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं।

सुबह 11 बजे से शुरू हुए कुली संघ के धरने को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ के करीब 40 जवानतैनात किए गए। इसके बाद देर शाम बैटरी कार को प्लेटफार्म से हटाकर पार्सल ऑफिस में रख दिया गया। संघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरी रात परिवार के साथ स्टेशन पर ही बिताएंगे। जानकारी के अनुसार अब कुली संघ आगे आंदोलन करने की तैयारी में है। सोमवार को भी बिलासपुर समेत अन्य जगह से कुली पहुंचे।

