Raipur News: रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे कुली, बैटरी कार चलाने के विरोध में परिवार सहित प्रदर्शन

सुबह 11 बजे से शुरू हुए कुली संघ के धरने को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ के करीब 40 जवानतैनात किए गए। इसके बाद देर शाम बैटरी कार को प्लेटफार्म से हटाकर पार्सल ऑफिस में रख दिया गया। संघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरी रात परिवार के साथ स्टेशन पर ही बिताएंगे। जानकारी के अनुसार अब कुली संघ आगे आंदोलन करने की तैयारी में है। सोमवार को भी बिलासपुर समेत अन्य जगह से कुली पहुंचे।