CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून एक्टिव! रायपुर समेत कई जिलों में ओले और तेज आंधी का अलर्ट

पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में मार्च महीने के दौरान मौसम में अचानक बदलाव का ट्रेंड बढ़ा है। प्री-मानसून गतिविधियों के चलते इस समय अक्सर गरज-चमक, तेज हवाएं और ओलावृष्टि देखने को मिलती है। जहां यह बदलाव गर्मी से राहत देता है। वहीं किसानों के लिए चिंता का कारण भी बन सकता है, खासकर फसलों के कटाई के समय। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते ऐसे असामान्य मौसम घटनाएं अब अधिक बार देखने को मिल रही हैं, जिससे मौसम का पैटर्न पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित हो गया है।