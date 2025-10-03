Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द

Ration Card: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 46 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि प्रदेश में कई राशन कार्ड के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं कई लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ऐसे 53,234 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाने है। इनमें रायपुर के 9233 सदस्य शामिल हैं। इसके बाद सालाना 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले, इनकम टैक्स जमा करने वाले और 5 एकड़ से ज्यादा खेत-जमीन रखने वालों के नाम निरस्त किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग तैयारी कर रहा है।