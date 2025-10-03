Patrika LogoSwitch to English

Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द

Ration Card: राशन कार्ड के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं कई लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ऐसे 53,234 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाने है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द

राशन कार्ड (Photo Patrika)

Ration Card: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 46 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि प्रदेश में कई राशन कार्ड के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं कई लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ऐसे 53,234 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाने है। इनमें रायपुर के 9233 सदस्य शामिल हैं। इसके बाद सालाना 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले, इनकम टैक्स जमा करने वाले और 5 एकड़ से ज्यादा खेत-जमीन रखने वालों के नाम निरस्त किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग तैयारी कर रहा है।

इससे पहले भी विभाग की ओर से प्रदेशभर से 1 लाख 93 हजार 67 सदस्यों के नाम राशनकार्ड से निरस्त किए जा चुके हैं। इनमें रायपुर जिले के 19 हजार 574 सदस्य शामिल थे। भौतिक सत्यापन के दौरान पता चला कि इन सदस्यों में अधिकतर लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने उचित मूल्य राशन दुकान के कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराने के समय दिया था। इसमें ई-केवाइसी नहीं कराने वाले 46 लाख से ज्यादा सदस्य संदिग्धों की सूची में शामिल थे। इसके बाद भी इन सदस्यों के नाम पर हर महीने दुकानों से खाद्यान्न उठाए जा रहे हैं।

रायपुर जिले के 19 हजार से ज्यादा सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इसमें 9 हजार लोग शेष हैं, इनके नाम हटाने के बाद नियमानुसार आगे भी लोगों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाएंगे।

  • भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक, रायपुर

आय 6 लाख से अधिक होने पर कार्ड होंगे निरस्त

विभाग की ओर से लगातार घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। शेष बचे लोगों के नाम राशन कार्ड से निरस्त करने के बाद विभाग उन सदस्यों के नाम व राशन कार्ड को निरस्त करेगा। जिनकी आय 6 लाख रुपए से अधिक हो, जो इनकम टैक्स जमा करता हो, जिसकी 5 एकड़ से ज्यादा की खेत-जमीन हो ऐसे लोगों के नाम निरस्त किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग तैयारी कर रहा है।

जिला संख्या

रायपुर 9233

बस्तर 4879

बीजापुर 7

दंतेवाड़ा 2

कांकेर 1923

कोंडागांव 735

नारायणपुर 180

सुकमा 58

बिलासपुर 3000

गौरेला-पेंड्रा-मारवाही 1005

जांजगीर 281

कोरबा 33

मुंगेली 114

रायगढ़ 49

बालोद 879

बेमेतरा 1248

दुर्ग 6319

कवर्धा 1773

राजनांदगांव 247

बलौदाबाजार 2248

धमतरी 346

गरियाबंद 862

महासमुंद 2722

बलरामपुर 3044

जशपुर 6007

कोरिया 2

सरगुजा 7178

खैरागढ़ 18

मोहला-मानपुर 995

सारंगगढ़-बिलाईगढ़ 717

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी 1240

