Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द

राशन कार्ड (Photo Patrika)
Ration Card: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 46 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि प्रदेश में कई राशन कार्ड के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं कई लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ऐसे 53,234 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाने है। इनमें रायपुर के 9233 सदस्य शामिल हैं। इसके बाद सालाना 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले, इनकम टैक्स जमा करने वाले और 5 एकड़ से ज्यादा खेत-जमीन रखने वालों के नाम निरस्त किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग तैयारी कर रहा है।
इससे पहले भी विभाग की ओर से प्रदेशभर से 1 लाख 93 हजार 67 सदस्यों के नाम राशनकार्ड से निरस्त किए जा चुके हैं। इनमें रायपुर जिले के 19 हजार 574 सदस्य शामिल थे। भौतिक सत्यापन के दौरान पता चला कि इन सदस्यों में अधिकतर लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं।
दरअसल, केंद्र सरकार ने उचित मूल्य राशन दुकान के कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराने के समय दिया था। इसमें ई-केवाइसी नहीं कराने वाले 46 लाख से ज्यादा सदस्य संदिग्धों की सूची में शामिल थे। इसके बाद भी इन सदस्यों के नाम पर हर महीने दुकानों से खाद्यान्न उठाए जा रहे हैं।
रायपुर जिले के 19 हजार से ज्यादा सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इसमें 9 हजार लोग शेष हैं, इनके नाम हटाने के बाद नियमानुसार आगे भी लोगों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाएंगे।
विभाग की ओर से लगातार घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। शेष बचे लोगों के नाम राशन कार्ड से निरस्त करने के बाद विभाग उन सदस्यों के नाम व राशन कार्ड को निरस्त करेगा। जिनकी आय 6 लाख रुपए से अधिक हो, जो इनकम टैक्स जमा करता हो, जिसकी 5 एकड़ से ज्यादा की खेत-जमीन हो ऐसे लोगों के नाम निरस्त किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग तैयारी कर रहा है।
रायपुर 9233
बस्तर 4879
बीजापुर 7
दंतेवाड़ा 2
कांकेर 1923
कोंडागांव 735
नारायणपुर 180
सुकमा 58
बिलासपुर 3000
गौरेला-पेंड्रा-मारवाही 1005
जांजगीर 281
कोरबा 33
मुंगेली 114
रायगढ़ 49
बालोद 879
बेमेतरा 1248
दुर्ग 6319
कवर्धा 1773
राजनांदगांव 247
बलौदाबाजार 2248
धमतरी 346
गरियाबंद 862
महासमुंद 2722
बलरामपुर 3044
जशपुर 6007
कोरिया 2
सरगुजा 7178
खैरागढ़ 18
मोहला-मानपुर 995
सारंगगढ़-बिलाईगढ़ 717
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी 1240
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग