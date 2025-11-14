Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी, 359 करोड़ की मिली मंजूरी

CG News: कॉलेज के संचालन के लिए 60 पदों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। अब भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने से काम में तेजी आएगी। इससे लोगों सहित आसपास के जिलों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 14, 2025

CG News: कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी, 359 करोड़ की मिली मंजूरी

कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी (Photo Patrika)

CG News: राज्य शासन ने जशपुर जिले के कुनकुरी में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के लिए 359 करोड़ रुपए मंजूर किया है। वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। कॉलेज के संचालन के लिए 60 पदों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

अब भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने से काम में तेजी आएगी। इससे लोगों सहित आसपास के जिलों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि यह निर्णय क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में भी नई दिशा प्रदान करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 12:46 pm

Published on:

14 Nov 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी, 359 करोड़ की मिली मंजूरी

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bihar Elections 2025: 64 लाख मतदाताओं के नाम कटे, धांधली पर धांधली! चुनाव आयोग पर भूपेश बघेल का हमला

बिहार चुनाव पर बघेल का हमला (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Crime: गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, एमपी-महाराष्ट्र नेटवर्क का खुलासा, दो गिरफ्तार

CG Crime: गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, एमपी-महाराष्ट्र नेटवर्क का खुलासा, दो गिरफ्तार
रायपुर

Childrens Day Special: स्कूली बच्चों की वैज्ञानिक सोच को लगे पंख, इंटरनेशनल एग्जीबिशन पहुंचा छोटी उम्र का बड़ा आइडिया

Childrens Day Special: स्कूली बच्चों की वैज्ञानिक सोच को लगे पंख, इंटरनेशनल एग्जीबिशन पहुंचा छोटी उम्र का बड़ा आइडिया
रायपुर

CG News: मरीजों के लिए नहीं होगी ब्लड की कमी, मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर भी करेंगे रक्तदान

CG News: मरीजों के लिए नहीं होगी ब्लड की कमी, मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर भी करेंगे रक्तदान
रायपुर

CG Crime: सिविल लाइन इलाके में सवारी ऑटो में महिला से चेन स्नेचिंग, चार महिलाएं गिरफ्तार

CG Crime: सिविल लाइन इलाके में सवारी ऑटो में महिला से चेन स्नेचिंग, चार महिलाएं गिरफ्तार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.