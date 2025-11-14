CG News: कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी, 359 करोड़ की मिली मंजूरी

कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी (Photo Patrika)
CG News: राज्य शासन ने जशपुर जिले के कुनकुरी में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के लिए 359 करोड़ रुपए मंजूर किया है। वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। कॉलेज के संचालन के लिए 60 पदों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।
अब भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने से काम में तेजी आएगी। इससे लोगों सहित आसपास के जिलों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि यह निर्णय क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में भी नई दिशा प्रदान करेगा।
