CG News: कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी, 359 करोड़ की मिली मंजूरी

CG News: राज्य शासन ने जशपुर जिले के कुनकुरी में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के लिए 359 करोड़ रुपए मंजूर किया है। वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। कॉलेज के संचालन के लिए 60 पदों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।