CG News: छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी, 10 नवम्बर से शुरू होगा मकानों की गणना का काम

CG News: केंद्र ने 2027 की जनगणना के पहले चरण के लिए पूर्व-परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 10 नवम्बर 2025 से विशेष रूप से चयनित नमूना क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का काम शुरू होगा।