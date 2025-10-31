Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी, 10 नवम्बर से शुरू होगा मकानों की गणना का काम

CG News: छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 10 नवम्बर 2025 से विशेष रूप से चयनित नमूना क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का काम शुरू होगा।

रायपुर

Love Sonkar

Oct 31, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी, 10 नवम्बर से शुरू होगा मकानों की गणना का काम

CG News: केंद्र ने 2027 की जनगणना के पहले चरण के लिए पूर्व-परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 10 नवम्बर 2025 से विशेष रूप से चयनित नमूना क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का काम शुरू होगा।

यह काम 30 नवम्बर 2025 तक चलेगा। इसके अतिरिक्त, निवासियों के पास 1 नवंबर से 7 नवंबर, 2025 तक स्व-गणना का विकल्प होगा, जिससे वे मुख्य सर्वेक्षण से पहले डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

31 Oct 2025 08:07 am

Published on:

31 Oct 2025 08:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी, 10 नवम्बर से शुरू होगा मकानों की गणना का काम

