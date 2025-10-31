CG News: छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी, 10 नवम्बर से शुरू होगा मकानों की गणना का काम

CG News: केंद्र ने 2027 की जनगणना के पहले चरण के लिए पूर्व-परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 10 नवम्बर 2025 से विशेष रूप से चयनित नमूना क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का काम शुरू होगा।
यह काम 30 नवम्बर 2025 तक चलेगा। इसके अतिरिक्त, निवासियों के पास 1 नवंबर से 7 नवंबर, 2025 तक स्व-गणना का विकल्प होगा, जिससे वे मुख्य सर्वेक्षण से पहले डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग