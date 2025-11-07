Patrika LogoSwitch to English

18 लाख खातों में फंसे 706 करोड़ लौटाने की तैयारी! RBI ने शुरू किया संदेश अभियान, दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर

CG News: बैंक खातों में कई साल से जमा राशि बैंकिंग प्रक्रिया से लोगों को वापस दिलाने के लिए आरबीआई ने अभियान शुरू कर दिया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

18 लाख खातों में फंसे 706 करोड़ लौटाने की तैयारी! RBI ने शुरू किया संदेश अभियान, दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर

18 लाख खातों में फंसे 706 करोड़ लौटाने की तैयारी! RBI ने शुरू किया संदेश अभियान, दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर(photo-patrika)

CG News: बैंक खातों में कई साल से जमा राशि बैंकिंग प्रक्रिया से लोगों को वापस दिलाने के लिए आरबीआई ने अभियान शुरू कर दिया है। लोगों के मोबाइल पर आरबीआई ने संदेश भेजकर राशि वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है, ताकि समय रहते बैंक खाता धारक अपनी राशि वापस प्राप्त कर सके।

यह अभियान अब तेज कर दिया गया है। आरबीआई ने अक्टूबर से इस अभियान की शुरूआत कर दी है, वहीं दिसंबर महीने तक यह विशेष प्रक्रिया संचालित की जाएगी, जिसमें आम बैंक खाता धारक तीन आसान प्रक्रिया में अपनी राशि वापस ले सकते हैं।

CG News: राशि प्राप्त करने के तीन तरीके

राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 18 लाख बैंक खातों में लगभग 706 करोड़ रुपए जमा हैं, जिसके लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के बाद बैंकों में शिविर लगाए जा रहे हैं। आरबीआई ने टोल फ्री नंबर- 1800-1800-1800-2021 भी जारी किया है।

आरबीआई के उद्गम पोर्टल में फिलहाल 30 बैंक शामिल हैं, जिसमें यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक 10 वर्ष से अधिक समय तक बैंक खातों में जमा राशि को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है।


  1. अपनी बैंक शाखा में जाएं




  2. केवाईसी दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ फार्म जमा करें




  3. सत्यापन के बाद खाते में राशि जमा होने पर ब्याज समेत प्राप्त करें।

रायपुर के सबसे ज्यादा खाते

बैंकर्स समिति के मुताबिक 18 लाख बैंक खातों में सबसे ज्यादा बैंक खाते राजधानी के खाताधारकों के हैं। रायपुर जिले के 2 लाख 57 हजार 63 लोगों के खाते में 120 करोड़ रुपए जमा हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बिलासपुर जिला शामिल हैं, जहां 1 लाख 63 हजार 871 बैंक खाता धारकों के खाते में 68.52 करोड़ रुपए जमा हैं।

Updated on:

07 Nov 2025 09:30 am

Published on:

07 Nov 2025 09:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 18 लाख खातों में फंसे 706 करोड़ लौटाने की तैयारी! RBI ने शुरू किया संदेश अभियान, दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर

