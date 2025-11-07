18 लाख खातों में फंसे 706 करोड़ लौटाने की तैयारी! RBI ने शुरू किया संदेश अभियान, दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर

बैंकर्स समिति के मुताबिक 18 लाख बैंक खातों में सबसे ज्यादा बैंक खाते राजधानी के खाताधारकों के हैं। रायपुर जिले के 2 लाख 57 हजार 63 लोगों के खाते में 120 करोड़ रुपए जमा हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बिलासपुर जिला शामिल हैं, जहां 1 लाख 63 हजार 871 बैंक खाता धारकों के खाते में 68.52 करोड़ रुपए जमा हैं।