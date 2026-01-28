Presidents visit to Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ सेकरेट्री ने ली सीनियर अफसरों की मीटिंग

मुख्य सचिव विकासशील ने राष्ट्रपति महोदया के प्रवास अवसर पर सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस्तर कलेक्टर से वहां की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने रायपुर कलेक्टर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।