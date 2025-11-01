Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

प्रधानमंत्री मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, दीदियों ने पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत

रायपुर। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और दोनों उपमुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल भी जाना।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 01, 2025

प्रधानमंत्री मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, दीदियों ने पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत

पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत (Photo X)

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM साय ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। वे नवा रायपुर में सत्य साईं हॉस्पिटल में 2500 बच्चों से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने एक बच्चे को गले लगाया। ये वही बच्चे हैं, जिनकी हार्ट सर्जरी सत्य साईं हॉस्पिटल में हुई है। PM प्रधानमंत्री करीब 6 घंटे 45 मिनट तक रायपुर में रहेंगे।

ब्रह्माकुमारी दीदियों ने पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत

ब्रम्हकुमारी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। आज विशेष दिन है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 साल पूरे हुए हैं। आज देश के कई और भी राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं।राज्य के विकास में देश का विकास है। इसी मंत्र पर चलते हुए भारत को हम विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। इस अहम यात्रा में ब्र्म्हकुमारी जैसी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।

लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल जाना

PM मोदी सत्य साईं हॉस्पिटल से ब्रह्माकुमारी संस्थान के ‘शांति शिखर’ ध्यान केंद्र पहुंचे हैं। वह ‘शांति शिखर’ ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद नए विधानसभा भवन, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे रोड शो भी करेंगे। इसके पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और दोनों उपमुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल भी जाना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 12:04 pm

Published on:

01 Nov 2025 12:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रधानमंत्री मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, दीदियों ने पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भारत की बेटियों ने किया कमाल! सुनील गावस्कर बोले- अब जीतेगा वुमेंस वर्ल्ड कप भारत…

भारत की बेटियों ने किया कमाल(photo-patrika)
रायपुर

हम वही लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं… ब्रह्माकुमारी शांति शिखर उद्घाटन समारोह में PM मोदी का बड़ा बयान

PM Modi Raipur Visit (photo source- ANI)
रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का उद्घाटन, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का उद्घाटन, देखें वीडियो
रायपुर

PM Modi Raipur Visit: नवा रायपुर को बनाएंगे प्रदेश की पहली सोलर-सिटी, PM मोदी ने की ये बड़ी घोषणा

PM मोदी (फोटो सोर्स- ANI)
रायपुर

Chhattisgarh Mahtari Temple: छत्तीसगढ़ महतारी का इकलौता मंदिर, जहां रोज होती है आरती, 1996 में हुई स्थापना…

छत्तीसगढ़ महतारी का इकलौता मंदिर, जहां रोज होती है आरती(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.