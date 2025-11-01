प्रधानमंत्री मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, दीदियों ने पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत

ब्रम्हकुमारी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। आज विशेष दिन है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 साल पूरे हुए हैं। आज देश के कई और भी राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं।राज्य के विकास में देश का विकास है। इसी मंत्र पर चलते हुए भारत को हम विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। इस अहम यात्रा में ब्र्म्हकुमारी जैसी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।