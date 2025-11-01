प्रधानमंत्री मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, दीदियों ने पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत

पीएम मोदी को खुमड़ी पहनाकर किया स्वागत (Photo X)
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM साय ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। वे नवा रायपुर में सत्य साईं हॉस्पिटल में 2500 बच्चों से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने एक बच्चे को गले लगाया। ये वही बच्चे हैं, जिनकी हार्ट सर्जरी सत्य साईं हॉस्पिटल में हुई है। PM प्रधानमंत्री करीब 6 घंटे 45 मिनट तक रायपुर में रहेंगे।
ब्रम्हकुमारी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। आज विशेष दिन है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 साल पूरे हुए हैं। आज देश के कई और भी राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं।राज्य के विकास में देश का विकास है। इसी मंत्र पर चलते हुए भारत को हम विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। इस अहम यात्रा में ब्र्म्हकुमारी जैसी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
PM मोदी सत्य साईं हॉस्पिटल से ब्रह्माकुमारी संस्थान के ‘शांति शिखर’ ध्यान केंद्र पहुंचे हैं। वह ‘शांति शिखर’ ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद नए विधानसभा भवन, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे रोड शो भी करेंगे। इसके पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और दोनों उपमुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल भी जाना।
