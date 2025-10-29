CG News: छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण, जानें नए भवन की क्या हैं विशेषताएं

CG News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 नवम्बर को नवा रायपुर में विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। राज्य निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आएंगे। राज्य निर्माण के बाद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री विधानसभा नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री विधानसभा के किसी सत्र के लिए नहीं, बल्कि लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही पौधरोपण करेंगे।