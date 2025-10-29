CG News: छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण, जानें नए भवन की क्या हैं विशेषताएं

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन (Photo Patrika)
CG News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 नवम्बर को नवा रायपुर में विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। राज्य निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आएंगे। राज्य निर्माण के बाद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री विधानसभा नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री विधानसभा के किसी सत्र के लिए नहीं, बल्कि लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही पौधरोपण करेंगे।
नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य और संभवत: सेंट्रल इंडिया का सबसे विशाल नया विधानसभा भवन मंगलवार को जगमगा उठा। पीएम मोदी 1 नवंबर को इसी भवन का शिलान्यास करने जा रहे हैं। बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा यह भवन क्लासिकल आर्किटेक्चर शैली का है, जो भारतीय परंपरागत वास्तु शैली को सहेजे हुए है। इसमें एक बड़ा और दर्जनभर छोटे डोम हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय स्क्वेयर से नजर आने लगे हैं।
यह महानदी मंत्रालय और इंद्रावती एचओडी बिल्डिंग के बीचोबीच की खाली जगह पर सीबीडी स्टेशन से कुछ आगे से से नजर आ रहा है। अभी तो ऐसा नज़रा है, जैसा नई दिल्ली में साउथ ब्लाक, नार्थ ब्लाक और राष्ट्रपति भवन के आसपास का है, भले ही उतना विशाल न हो। इतने सारे डोम के साथ बहुमंजिला नया विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भवन है।
चूंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में शुरू से अब तक इतना बड़ा और भव्य कोई भवन नहीं है, इसलिए मानकर चलिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तैयार किया गया यह पूरा परिसर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है।
