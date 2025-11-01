PM Modi Visit CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर विधानसभा परिसर में लगाए रुद्राक्ष का पौधा, पद्म विभूषण तीजन बाई को किया फोन..

PM Modi Visit CG: छत्तीसगढ़ में आज से राज्योत्सव की धूम है। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरा होने पर राज्योत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विधानसभा परिसर में पौधरोपण किया और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया।
इस अवसर पर उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और इसे अपनी मां के नाम समर्पित किया। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष सहित कई गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।
इस अवसर पर ध्यान देने योग्य बात यह रही कि पीएम मोदी ने पौधरोपण के साथ ही अटलजी की प्रतिमा का अनावरण बटन दबाकर किया, जो समारोह की खास झलक थी। विशिष्ट अतिथिगण एक ही रंग के जैकेट में नजर आए, जबकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने ब्राउन जैकेट पहनकर कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता तीजन बाई से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तीजन बाई पिछले दो सालों से लकवाग्रस्त बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पेंशन बंद होने के बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालाँकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई विधायकों ने नकद सहायता की पेशकश की है।
इस बातचीत के बारें में तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख ने बताया, “प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके लिए कोई उपयुक्त काम हो, तो बताएँ। पहले उनके सचिव ने हमें फ़ोन करके बताया कि प्रधानमंत्री हमसे बात करना चाहते हैं, और बाद में हमने प्रधानमंत्री से बात की।”
पीएम मोदी का ट्वीट
छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह प्रदेश आज प्रगति के नित-नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहां के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहां के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा यह राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
