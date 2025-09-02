Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: इनोवेशन और स्टार्टअप पर कार्यक्रम, लाखाें की फंडिंग के साथ आई-हब में इनक्यूबेट होंगे विनर

Raipur News: स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि के साथ आईहब में इनक्यूबेशन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 02, 2025

Raipur News:इनोवेशन और स्टार्टअप पर कार्यक्रम, लाखाें की फंडिंग के साथ आई-हब में इनक्यूबेट होंगे विनर

Raipur News: सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को इनोवेशन और स्टार्टअप पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीन माह की चयन प्रक्रिया से चुने गए 14 स्टार्टअप्स ने मंच पर अपने विचार और योजनाएं साझा कीं। इन स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि के साथ आईहब में इनक्यूबेशन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

200 से अधिक छात्र-छात्राओं की भागीदारी ने इस आयोजन को युवा ऊर्जा और नवाचार का जीवंत मंच बना दिया। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और सचिव डॉ. एस. भारती दासन ने विजेताओं को सम्मानित किया। वायआई-हब शार्क टैंक फाइनलिस्ट में एग्रोफैब सस्टेनेबल को प्रथम पुरस्कार, अंगिरस को प्रथम रनर-अप और चीकू किड्स को द्वितीय रनर-अप घोषित किया गया। साथ ही मोटोगेट नवयुग इनोवेशन और रामप्रीत गृह उद्योग को विशेष सम्मान प्रदान किया गया।

स्टार्टअप इवेंट युवाओं की प्रतिभा को एक मंच देने के साथ प्रदेश की उद्यमिता यात्रा में नया अध्याय जोड़ गया। 14 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग और मार्गदर्शन सुविधा मिलने से यहां का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा।

Published on:

02 Sept 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: इनोवेशन और स्टार्टअप पर कार्यक्रम, लाखाें की फंडिंग के साथ आई-हब में इनक्यूबेट होंगे विनर

