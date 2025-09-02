Raipur News: इनोवेशन और स्टार्टअप पर कार्यक्रम, लाखाें की फंडिंग के साथ आई-हब में इनक्यूबेट होंगे विनर

200 से अधिक छात्र-छात्राओं की भागीदारी ने इस आयोजन को युवा ऊर्जा और नवाचार का जीवंत मंच बना दिया। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और सचिव डॉ. एस. भारती दासन ने विजेताओं को सम्मानित किया। वायआई-हब शार्क टैंक फाइनलिस्ट में एग्रोफैब सस्टेनेबल को प्रथम पुरस्कार, अंगिरस को प्रथम रनर-अप और चीकू किड्स को द्वितीय रनर-अप घोषित किया गया। साथ ही मोटोगेट नवयुग इनोवेशन और रामप्रीत गृह उद्योग को विशेष सम्मान प्रदान किया गया।