Public holiday: 5 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश, सरकार ने जारी किया आदेश

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी इस्लाम धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रबी-उल-अव्वल महीने की 12वीं तारीख को यह पर्व पड़ता है। इस वर्ष यह तिथि 5 सितंबर को पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिन राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद अब इस दिन पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान और कई निजी संस्थान बंद रहेंगे।