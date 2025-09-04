जश्ने ईद मिलादुन्नबी पर बड़ा फैसला! जुलूस में डीजे, हथियार, वाहन बैन… महिलाएं भी नहीं होंगी शामिल

जुलूस शुक्रवार दोपहर 2 बजे सत्यम चौक से प्रारंभ होगा। यह अग्रसेन चौक, तारबाहर चौक, गांधी चौक, गोलबाजार होकर मदीना मस्जिद पहुंचेगा, जहां असर की नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद जुलूस सदर बाजार और जूनी लाइन चौक से होते हुए ईदगाह पहुंचेगा। कमेटी ने बताया कि जुलूस का शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। अग्रसेन चौक, लिंक रोड, तारबाहर, गांधी चौक, जूना बिलासपुर मस्जिद, गोलबाजार, सदर बाजार और राजेंद्र नगर में स्वागत की तैयारियां की गई हैं।