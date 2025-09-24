Public News.. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को मंजूरी, खुलेंगी विकास की नई राह

यह प्राधिकरण नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर काम करेंगे। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और प्राधिकरण के संचालन के लिए सीईओ की भी नियुक्ति होगी। विभिन्न विभागों के सचिव इसके सदस्य रहेंगे। इसके अलावा चार विधायकों को भी इस प्राधिकरण में जगह दी जाएगी। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी इसमें सदस्य बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में आने वाले जिलों के कलेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। प्राधिकरण का उद्देश्य शहरीकरण को नियोजित रूप देना, आवासीय और व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करना तथा आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना होगा। अब प्राधिकरण के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। इसका कार्यालय नवा रायपुर में बनाने की तैयारी है। इसके लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अब इसके आकार में वृद्धि होगी।