CG News: आंबेडकर अस्पताल में महंगी दवा खरीदने को लेकर उठ रहे सवाल, फार्मासिस्ट के पास 45 स्लिप का हिसाब नहीं

चूंकि महंगी दवा थी और डायबिटीज के मरीजों के लिए कारगर है इसलिए इसमें मनमर्जी से भी बांटने की बात भी सामने आ रही है। मेडिसिन विभाग के एक सीनियर डॉक्टर ने भी टैबलेट का बेतहाशा उपयोग किया है। बाजार में इससे काफी कम कीमत में डायबिटीज की दवा उपलब्ध है। जो मरीजों को आसानी से बांटी जा सकती है। जानकार इसमें कमीशनखोरी होने की बात कह रहे हैं। दरअसल रीएजेंट व मेडिकल उपकरण घोटाले में इसकी पुष्टि हो गई है कि सीजीएमएससी में कमीशनखोरी आम है।