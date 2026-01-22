RADA Auto Expo 2026 का हुआ शुभारंभ, CM साय ने किया उद्घाटन, वाहन खरीदारों को RTO टैक्स में 50% की छूट(photo-patrika)
RADA Auto Expo 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (RADA) द्वारा आयोजित ऑटो एक्सपो 2026 का बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। यह एक्सपो 20 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। उद्घाटन अवसर पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप, RADA के पदाधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
ऑटो एक्सपो 2026 के दौरान विक्रय होने वाले सभी वाहनों पर परिवहन विभाग की ओर से एकमुश्त 50 प्रतिशत जीवनकाल कर (आरटीओ टैक्स) में छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को मिलेगा।
वाहन खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रायपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने शहर या गांव के नजदीकी पंजीकृत डीलर के माध्यम से वाहन खरीद सकेंगे। खरीदे गए वाहन का पंजीयन संबंधित गृह जिले के आरटीओ कार्यालय में ही किया जाएगा और वहीं का आरटीओ कोड मिलेगा।
ऑटो एक्सपो में रायपुर जिले के 95 और अन्य जिलों के 171, कुल 266 ऑटोमोबाइल डीलर्स भाग ले रहे हैं। इससे ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कंपनियों और मॉडलों के विकल्प मिलेंगे।
वर्ष 2025 के ऑटो एक्सपो में कुल 29,348 वाहनों की बिक्री हुई थी। इससे आम जनता को करीब 120 करोड़ रुपये की आरटीओ टैक्स छूट मिली थी, जबकि शासन को 800 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह RADA द्वारा आयोजित 9वां ऑटो एक्सपो है, जो 15 दिनों तक चलेगा। सरकार द्वारा दी जा रही 50% टैक्स छूट से आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष वाहनों की बिक्री में और बढ़ोतरी होगी, जिससे जनता और शासन—दोनों को लाभ होगा।
RADA के अध्यक्ष रविंद्र भसीन ने बताया कि इस बार ऑटो एक्सपो का लक्ष्य 50 हजार वाहनों की बिक्री रखा गया है। इस आयोजन में डीलर्स और ग्राहकों के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बाहर के जिलों के वाहनों का वेरिफिकेशन स्थानीय आरटीओ द्वारा ही किया जाएगा, जिससे वाहन रायपुर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेष रूप से टू-व्हीलर्स की बिक्री को लेकर बेहतर सुविधाएं दी गई हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग