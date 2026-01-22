RADA Auto Expo 2026 का हुआ शुभारंभ, CM साय ने किया उद्घाटन, वाहन खरीदारों को RTO टैक्स में 50% की छूट

RADA के अध्यक्ष रविंद्र भसीन ने बताया कि इस बार ऑटो एक्सपो का लक्ष्य 50 हजार वाहनों की बिक्री रखा गया है। इस आयोजन में डीलर्स और ग्राहकों के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बाहर के जिलों के वाहनों का वेरिफिकेशन स्थानीय आरटीओ द्वारा ही किया जाएगा, जिससे वाहन रायपुर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेष रूप से टू-व्हीलर्स की बिक्री को लेकर बेहतर सुविधाएं दी गई हैं।