Indian Railway: रेल यात्रा करना पड़ रहा महंगा, 4 से 11 घंटे तक लेट, झेलनी पड़ रही दोहरी मार

गाड़ी 12152 समरस्ता सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रायपुर पहुंचने का समय सुबह 11 बजे है, लेकिन इस ट्रेन का समय रात 8 बजे जब चेक किया गया तो 11 घंटे की देरी से रात 10 बजे स्टेशन आने का बताया। इससे एक दिन पहले भी यह ट्रेन 9.20 घंटे की देरी से रात 8.20 बजे रायपुर स्टेशन आई। इसी तरह गाड़ी 12410 रायगढ़-गोंडवाना एक्सप्रेस का रायपुर आने का समय दोपहर 1.30 बजे है, लेकिन यह ट्रेन 4 घंटे की देरी से शाम को 5.48 बजे आई।