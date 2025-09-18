यात्रियों के लिए खुशखबरी! रायपुर-राजिम मेमू ट्रेन आज से पटरी पर, सीएम दिखाएंगे हरी झंडी

Railway News: रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू ट्रेन का परिचालन गुरुवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुबह 10.30 बजे राजिम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन के शुरू होने से 30 हजार से ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी और रायपुर से राजिम की दूरी महज एक घंटे 35 मिनट में पूरी होगी।
रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू ट्रेन का परिचालन गुरुवार से शुरू होगा। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुबह 10.30 बजे राजिम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के 30 हजार से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यह ट्रेन रायपुर से राजिम की दूरी एक घंटे 35 मिनट में तय करेगी।
Railway News: इस ट्रेन के चलने से रायपुर समेत प्रदेशभर से राजिम के कुलेश्वर महादेव और राजिव लोचन मंदिर जाने वाले लोगों को फायदा होगा। साथ ही प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों से लोग जुड़ सकेंगे। वहीं क्षेत्रीय व्यापार, कृषि, तीर्थाटन और पर्यटन को भी नए अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।