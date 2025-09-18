यात्रियों के लिए खुशखबरी! रायपुर-राजिम मेमू ट्रेन आज से पटरी पर, सीएम दिखाएंगे हरी झंडी

रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू ट्रेन का परिचालन गुरुवार से शुरू होगा। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुबह 10.30 बजे राजिम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के 30 हजार से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यह ट्रेन रायपुर से राजिम की दूरी एक घंटे 35 मिनट में तय करेगी।