रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब एक ही जगह पर मिलेगा रिजर्वेशन और जनरल टिकट

Railway Passenger Facility: रेलवे स्टेशन पर अब रिजर्वेशन टिकट और जनरल टिकट एक जगह मिलेगा। रेलवे ने अनारक्षित टिकट काउंटर को रेलवे आरक्षण केंद्र में शिफ्ट कर दिया है। इस समय स्टेशन में री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसी के तहत गुरुवार को रेलवे आरक्षण केंद्र में अनारक्षित टिकट काउंटर भी संचालित होने लगा है।