रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब एक ही जगह पर मिलेगा रिजर्वेशन और जनरल टिकट

Railway Passenger Facility: रेलवे स्टेशन पर अब रिजर्वेशन टिकट और जनरल टिकट एक जगह मिलेगा। रेलवे ने अनारक्षित टिकट काउंटर को रेलवे आरक्षण केंद्र में शिफ्ट कर दिया है। इस समय स्टेशन में री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसी के तहत गुरुवार को रेलवे आरक्षण केंद्र में अनारक्षित टिकट काउंटर भी संचालित होने लगा है।
पहले यह सुविधा स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर मिलती थी। रेलवे आरक्षण केंद्र बिल्डिंग में अब यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट दोनों की सुविधा एक ही बिल्डिंग में ले सकेंगे। सुबह 4 काउंटर खुलेंगे, शाम को 5 और रात को 3 काउंटर पर अनारक्षित टिकट मिलेंगे।
दुर्ग-हटिया-दुर्ग के मध्य चल रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया गया है। यह गाड़ी 08185/08186 हटिया-दुर्ग-हटिया द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 1 अक्टूबर तक चल रही है। इसके परिचालन में 26 फेरों का विस्तार 31 दिसंबर तक किया गया है।
08185 हटिया-दुर्ग द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से 30 दिसम्बर तक विस्तार किया गया है । इसी प्रकार विपरीत दिशा से भी 08186 दुर्ग-हटिया द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया है।
Railway Passenger Facility: जिन यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) एवं मोबाइल अनारक्षित टिकट सुविधा से टिकट लेना है वह यात्री गेट नंबर 2 के प्रवेश द्वार पर 04 एटीवीएम एवं मोबाइल अनारक्षित टिकट सुविधा से अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकेंगे।