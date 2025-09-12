Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब एक ही जगह पर मिलेगा रिजर्वेशन और जनरल टिकट

Railway Passenger Facility: रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा बदलाव। अब रेलवे रिजर्वेशन और जनरल टिकट एक ही बिल्डिंग से मिलेंगे। सुबह, शाम और रात अलग-अलग काउंटर खुलेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी (Photo source- Patrika)
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी (Photo source- Patrika)

Railway Passenger Facility: रेलवे स्टेशन पर अब रिजर्वेशन टिकट और जनरल टिकट एक जगह मिलेगा। रेलवे ने अनारक्षित टिकट काउंटर को रेलवे आरक्षण केंद्र में शिफ्ट कर दिया है। इस समय स्टेशन में री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसी के तहत गुरुवार को रेलवे आरक्षण केंद्र में अनारक्षित टिकट काउंटर भी संचालित होने लगा है।

पहले यह सुविधा स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर मिलती थी। रेलवे आरक्षण केंद्र बिल्डिंग में अब यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट दोनों की सुविधा एक ही बिल्डिंग में ले सकेंगे। सुबह 4 काउंटर खुलेंगे, शाम को 5 और रात को 3 काउंटर पर अनारक्षित टिकट मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! नवरात्र, दिवाली-छठ पूजा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम शेड्यूल
रायपुर
त्योहारी सीजन स्पेशल ट्रेन (Photo source- Patrika)

Railway Passenger Facility: दुर्ग एवं हटिया के बीच स्पेशल ट्रेन का विस्तार

दुर्ग-हटिया-दुर्ग के मध्य चल रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया गया है। यह गाड़ी 08185/08186 हटिया-दुर्ग-हटिया द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 1 अक्टूबर तक चल रही है। इसके परिचालन में 26 फेरों का विस्तार 31 दिसंबर तक किया गया है।

08185 हटिया-दुर्ग द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से 30 दिसम्बर तक विस्तार किया गया है । इसी प्रकार विपरीत दिशा से भी 08186 दुर्ग-हटिया द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया है।

एटीवीएम से दो नंबर गेट पर टिकट

Railway Passenger Facility: जिन यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) एवं मोबाइल अनारक्षित टिकट सुविधा से टिकट लेना है वह यात्री गेट नंबर 2 के प्रवेश द्वार पर 04 एटीवीएम एवं मोबाइल अनारक्षित टिकट सुविधा से अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

CG News: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, हथबंद स्टेशन पर दोबारा रुकेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
बलोदा बाज़ार
CG News: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, हथबंद स्टेशन पर दोबारा रुकेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस,

Published on:

12 Sept 2025 10:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब एक ही जगह पर मिलेगा रिजर्वेशन और जनरल टिकट

