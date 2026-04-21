Raipur bar attack case: रायपुर में BAR के अंदर हमला! बीयर बोतल से व्यापारी के सर पर वार, आरोपी फरार

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिससे आरोपी की गतिविधियों और घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। घटना के बाद बार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। देर रात इस तरह की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।