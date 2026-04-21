21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur bar attack case: रायपुर में BAR के अंदर हमला! बीयर बोतल से व्यापारी के सर पर वार, आरोपी फरार

Raipur bar attack case: रायपुर के रायपुरा चौक स्थित एक बार में युवक ने बीयर बोतल से व्यापारी पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 21, 2026

Raipur bar attack case: रायपुर में BAR के अंदर हमला! बीयर बोतल से व्यापारी के सर पर वार, आरोपी फरार(photo-AI)

Raipur bar attack case: रायपुर में BAR के अंदर हमला! बीयर बोतल से व्यापारी के सर पर वार, आरोपी फरार(photo-AI)

Raipur bar attack case: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रायपुरा चौक स्थित एक बार में देर रात हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बार में घुसकर व्यापारी पर बीयर की बोतल से हमला कर दिया। इस हमले में व्यापारी घायल हो गया, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Raipur bar attack case: बार के बाहर शुरू हुआ विवाद, अंदर पहुंचकर हमला

जानकारी के अनुसार, जामगांव निवासी किराना व्यापारी संदीप अग्रवाल 18 अप्रैल की रात अपने मित्र अनिवेश प्रताप सिंह के साथ रायपुरा चौक स्थित मधुशाला बार पहुंचे थे। रात करीब 11:30 बजे दोनों बार के बाहर खड़े थे, तभी एक कार सवार युवक तेज रफ्तार में आया और अचानक उनके सामने गाड़ी रोक दी। इस हरकत से घबराकर दोनों युवक बार के अंदर चले गए, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ।

आरोपी ने बार में घुसकर किया हमला

आरोप है कि कार सवार युवक, जिसकी पहचान चंगोराभाठा निवासी हर्ष शुक्ला के रूप में हुई है, उनके पीछे-पीछे बार के अंदर पहुंच गया। वहां उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और अचानक फ्रिज से बीयर की बोतल निकालकर संदीप अग्रवाल के सिर पर हमला कर दिया। हमले में संदीप के सिर पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।

दोस्त ने किया बीच-बचाव

घटना के दौरान मौके पर मौजूद अनिवेश प्रताप सिंह ने तत्परता दिखाते हुए बीच-बचाव किया और स्थिति को संभालने की कोशिश की, जिससे विवाद और अधिक बढ़ने से बच गया। बताया जा रहा है कि उस समय बार में मौजूद अन्य लोग भी घबरा गए थे, लेकिन अनिवेश के हस्तक्षेप से मामला किसी बड़े झगड़े में तब्दील नहीं हुआ।

हालांकि हमले के तुरंत बाद आरोपी ने मौके का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गया। घटना के बाद घायल संदीप अग्रवाल को प्राथमिक उपचार दिलाया गया, जबकि पुलिस को सूचना देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर अब आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिससे आरोपी की गतिविधियों और घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। घटना के बाद बार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। देर रात इस तरह की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 10:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur bar attack case: रायपुर में BAR के अंदर हमला! बीयर बोतल से व्यापारी के सर पर वार, आरोपी फरार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में एंटी रैबीज वैक्सीन की किल्लत, मरीजों की बढ़ी परेशानी, पूरा डोज नहीं मिलने से हो रही मौतें

रायपुर में एंटी रैबीज वैक्सीन की किल्लत, मरीजों की बढ़ी परेशानी, पूरा डोज नहीं मिलने से हो रही मौतें(photo-patrika)
रायपुर

राशन दुकानों का समय बदला! अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज, गर्मी में सरकार का राहत भरा फैसला

राशन दुकानों का समय बदला! अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज, गर्मी में सरकार का राहत भरा फैसला(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, 5 दिन तक ग्रीष्म लहर की चेतावनी, रातें भी होंगी तपती

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, 5 दिन तक ग्रीष्म लहर की चेतावनी, रातें भी होंगी तपती(photo-patrika)
रायपुर

समर वेकेशन में सफर आसान! रेलवे ने बढ़ाई सुविधाएं, 13 Special Train शुरू, रद्द ट्रेनों की भरपाई करेगा रेलवे

समर वेकेशन में सफर आसान! रेलवे ने बढ़ाई सुविधाएं, 13 Special Train शुरू, रद्द ट्रेनों की भरपाई करेगा रेलवे(photo-patrika)
रायपुर

अफवाहों पर न जाएं! पेट्रोल-डीजल और LPG की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं... सरकार ने किया स्पष्ट

अफवाहों पर न जाएं! पेट्रोल-डीजल और LPG की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं... सरकार ने किया स्पष्ट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.