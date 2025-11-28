Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur DGP-IG Meet: 6 सेशन में 36 DGP की रिपोर्ट कार्ड पेश, हर प्रेजेंटेशन को मिला 1 घंटे का समय, जानें डिटेल्स

Raipur DGP-IG Meet: नवा रायपुर में हो रही DGP-IG कॉन्फ्रेंस में 6 सेशन में 36 DGP प्रेजेंटेशन देंगे। हर राज्य को 1 घंटे का समय मिलेगा और PM व गृहमंत्री की सहमति से मॉडल राज्य चुना जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 28, 2025

6 सेशन में 36 डीजीपी देंगे प्रेजेंटेशन (photo source- Patrika)

6 सेशन में 36 डीजीपी देंगे प्रेजेंटेशन (photo source- Patrika)

Raipur DGP-IG Meet: राजधानी नवा रायपुर में IIM कैंपस में आज से तीन दिन की DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश भर से आए लगभग 500 बड़े अधिकारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात रायपुर पहुंचेंगे।

Raipur DGP-IG Meet: कैसा रहेगा कॉन्फ्रेंस का एजेंडा?

पहले और दूसरे दिन, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) अपने-अपने राज्यों पर प्रेजेंटेशन देंगे। हर राज्य को इन टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा: क्राइम ग्राफ़, क्राइम के नए पैटर्न, उन्हें रोकने की स्ट्रेटेजी और उठाए गए कदम। इन प्रेजेंटेशन के आधार पर, देश में आम क्राइम से जुड़ी समस्याओं की एक लिस्ट बनाई जाएगी।

आज रात आएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 नवंबर को रायपुर में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 28 नवंबर की रात रायपुर आएंगे। PM का प्रवास IIM कॉन्फ्रेंस के चलते सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रधानमंत्री को नवनिर्मित स्पीकर हाउस M-1 में ठहराया जाएगा।

मॉडल नीति ऐसे बनेगी

Raipur DGP-IG Meet: एक जैसे क्राइम रेट वाले राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) मिलकर इस समस्या पर चर्चा करेंगे और एक प्लान बनाएंगे। इसके बाद PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस चीफ और दूसरे सीनियर अधिकारियों के इनपुट और सुझावों के आधार पर एक मॉडल नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके बाद एक मॉडल राज्य चुना जाएगा जहां यह पॉलिसी सबसे पहले लागू की जाएगी।

छत्तीसगढ़ का खास प्रेजेंटेशन

छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने प्रेजेंटेशन में 16 से ज़्यादा खास बातें शामिल की हैं। खास मुद्दों में ड्रग नेटवर्क, साइबर फ्रॉड, नक्सलवाद, धर्म परिवर्तन, क्राइम ग्राफ और एक्शन डिटेल्स शामिल होंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों के अधिकारी भी इन मुद्दों पर अपनी राय देंगे।

ये भी पढ़ें

DG Conference: छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस, एसपीजी टीम पहुंची रायपुर, भाजपा कार्यालय और रेस्ट हाउस टेकओवर
रायपुर
DG Conference: छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस, एसपीजी टीम पहुंची रायपुर, भाजपा कार्यालय और रेस्ट हाउस टेकओवर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 02:22 pm

Published on:

28 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur DGP-IG Meet: 6 सेशन में 36 DGP की रिपोर्ट कार्ड पेश, हर प्रेजेंटेशन को मिला 1 घंटे का समय, जानें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DGP-IG conference: नक्सलियों का बड़ा ऐलान! 1 जनवरी को करेंगे सामूहिक आत्मसमर्पण, प्रेस नोट में अभियान रोकने की शर्त…

नक्सलियों का बड़ा एलान(photo-patrika)
रायपुर

DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम

DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम
रायपुर

रायपुर स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना: 2 साल की बच्ची को उठा ले गई अज्ञात महिला, CCTV फुटेज वायरल

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू…

स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.