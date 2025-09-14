रायपुर महिला थाना हादसा! 70% झुलसी महिला ने तोड़ा दम, पति पर प्रताड़ना का लगा आरोप…

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। चार दिन पहले महिला थाना परिसर में आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला ने आखिरकार रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल, पति-पत्नी के विवाद को लेकर महिला काउंसलिंग के लिए थाने पहुंची थी। इसी दौरान उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और चीखते-चिल्लाते हुए थाने के अंदर दौड़ गई।
वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाकर महिला को डीकेएस अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 70 फीसदी झुलसने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की बहन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार, महिला का पति शिवम गोस्वामी आए दिन मारपीट करता था। घटना से एक दिन पहले उसने महिला को घर से निकाल दिया था और यहां तक कि उसकी गर्दन पर पैर भी रख दिया था।
बताया गया कि दोनों ने करीब 5 साल पहले लव मैरिज की थी और उनके दो बच्चे भी हैं। बहन ने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मामले में महिला आयोग और पुलिस से भी कई बार शिकायत की गई थी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले के हर पहलू की छानबीन की जा रही है।