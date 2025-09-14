क्या पुलिस ने दी आरोपियों को राहत? चाकूबाजी कांड पर मचा बवाल, आखिर कैसे मिली फौरन जमानत…

जानकारी यह भी सामने आई है कि इस मामले में पुलिस को कोर्ट से फटकार भी लगी थी। बावजूद इसके, पुलिस ने डायरी पेश करने में जल्दबाजी दिखाई। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या डायरी को जानबूझकर कमजोर तैयार किया गया, ताकि आरोपियों को जल्द जमानत मिल सके? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी मानी जा रही है।