क्या पुलिस ने दी आरोपियों को राहत? चाकूबाजी कांड पर मचा बवाल, आखिर कैसे मिली फौरन जमानत…

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के बीचों-बीच हुई चाकूबाजी की घटना में आरोपियों को जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले ने अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस पर माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों की फिर से मेडिकल जांच कराने कहा था।
दरअसल, पुलिस ने इतनी जल्दी केस डायरी पेश कर दी कि आरोपियों को जमानत लेने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वहीं, अदालत में आरोपियों के वकील ने दलील दी थी कि पुलिसकर्मियों ने आरोपियों के साथ मारपीट की है। इस पर माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों की दोबारा मेडिकल जांच कराने के आदेश भी दिए थे।
जानकारी यह भी सामने आई है कि इस मामले में पुलिस को कोर्ट से फटकार भी लगी थी। बावजूद इसके, पुलिस ने डायरी पेश करने में जल्दबाजी दिखाई। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या डायरी को जानबूझकर कमजोर तैयार किया गया, ताकि आरोपियों को जल्द जमानत मिल सके? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी मानी जा रही है।