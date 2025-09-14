क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’… नारे लगाते पकड़े गए बदमाश, गौरव फरार.. ओम दुबे गिरफ्तार

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीडी नगर इलाके में बीच रोड पर गुंडागर्दी करते हुए चाकू, लाठी और स्टीक से हमला करने वाले बदमाशों के दो गुट के 5 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों को उसी जगह पैदल घुमाया गया, जहां सभी ने गुंडागर्दी की थी। इस दौरान बदमाशों ने नारा लगाए कि क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है।