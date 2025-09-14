क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’… नारे लगाते पकड़े गए बदमाश, गौरव फरार.. ओम दुबे गिरफ्तार

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीडी नगर इलाके में बीच रोड पर गुंडागर्दी करते हुए चाकू, लाठी और स्टीक से हमला करने वाले बदमाशों के दो गुट के 5 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों को उसी जगह पैदल घुमाया गया, जहां सभी ने गुंडागर्दी की थी। इस दौरान बदमाशों ने नारा लगाए कि क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है।
उल्लेखनीय है कि पुरानी बस्ती के हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड और डीडी नगर के हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे के बीच गैंग बाजी को लेकर टशन चल रहा था। ओम कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया था। इसके बाद से वह फिर सक्रिय हो गया। दोनों गैंग के बीच रोहणीपुरम तालाब के पास जमकर मारपीट हुई।
बीच सडक़ में दोनों गुट के बदमाशों ने एक-दूसरे पर चाकू, लाठी, स्टीक से वार किया। इससे दो को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने पहले पक्ष के शुभम मिश्रा व आयुष अग्रवाल और दूसरे पक्ष के हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे, आकाश उर्फ ऋषभ ठाकुर और वैभव ङ्क्षसह रंगी उर्फ हैप्पी रंगी को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस दोपहर में रोहणीपुरम तालाब के पास ले गई। सभी को पैदल घुमाया गया। इस दौरान आरोपियों ने दोबारा गुंडागर्दी नहीं करने की कसमें खाईं। इस दौरान आरोपी क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है, जैसे नारे लगाते रहे। मामले में दूसरे पक्ष का हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड फरार है। साथ ही अन्य आरोपी भी फरार हैं।
हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे और गौरव हेपड का जुए-सट्टे और नशे का कारोबार है। हिस्ट्रीशीटर ओम हत्या, चाकूबाजी जैसे दर्जन भर से अधिक मामलों में शामिल रहा है। डीडी नगर इलाके में नशे के गोरखधंधे में भी शामिल रहा है। इसी तरह हिस्ट्रीशीटर गौरव का नशे का गोरखधंधा और जुआ-सट्टे का धंधा है। पुरानी बस्ती इलाके में लंबे समय से जुए-सट्टे का काम कर रहा है।