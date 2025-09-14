Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’… नारे लगाते पकड़े गए बदमाश, गौरव फरार.. ओम दुबे गिरफ्तार

CG Crime News: रायपुर में डीडी नगर इलाके में बीच रोड पर गुंडागर्दी करते हुए चाकू, लाठी और स्टीक से हमला करने वाले बदमाशों के दो गुट के 5 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 14, 2025

क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’… नारे लगाते पकड़े गए बदमाश, गौरव फरार.. ओम दुबे गिरफ्तार(photo-patrika)
क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’… नारे लगाते पकड़े गए बदमाश, गौरव फरार.. ओम दुबे गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीडी नगर इलाके में बीच रोड पर गुंडागर्दी करते हुए चाकू, लाठी और स्टीक से हमला करने वाले बदमाशों के दो गुट के 5 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों को उसी जगह पैदल घुमाया गया, जहां सभी ने गुंडागर्दी की थी। इस दौरान बदमाशों ने नारा लगाए कि क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है।

CG Crime News: क्राइम करना पाप है पुलिस हमारी बाप है

उल्लेखनीय है कि पुरानी बस्ती के हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड और डीडी नगर के हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे के बीच गैंग बाजी को लेकर टशन चल रहा था। ओम कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया था। इसके बाद से वह फिर सक्रिय हो गया। दोनों गैंग के बीच रोहणीपुरम तालाब के पास जमकर मारपीट हुई।

ये भी पढ़ें

Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर तोमर भाइयों का सरेंडर नहीं… अब एक्शन की जिम्मेदारी कलेक्टर पर, 4 संपत्तियां होंगी कुर्क
बिलासपुर
तोमर बंधुओं (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बीच सडक़ में दोनों गुट के बदमाशों ने एक-दूसरे पर चाकू, लाठी, स्टीक से वार किया। इससे दो को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने पहले पक्ष के शुभम मिश्रा व आयुष अग्रवाल और दूसरे पक्ष के हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे, आकाश उर्फ ऋषभ ठाकुर और वैभव ङ्क्षसह रंगी उर्फ हैप्पी रंगी को गिरफ्तार कर लिया है।

पैदल घुमाते हुए लगवाए नारे

गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस दोपहर में रोहणीपुरम तालाब के पास ले गई। सभी को पैदल घुमाया गया। इस दौरान आरोपियों ने दोबारा गुंडागर्दी नहीं करने की कसमें खाईं। इस दौरान आरोपी क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है, जैसे नारे लगाते रहे। मामले में दूसरे पक्ष का हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड फरार है। साथ ही अन्य आरोपी भी फरार हैं।

नशा, जुए-सट्टे का कारोबार

हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे और गौरव हेपड का जुए-सट्टे और नशे का कारोबार है। हिस्ट्रीशीटर ओम हत्या, चाकूबाजी जैसे दर्जन भर से अधिक मामलों में शामिल रहा है। डीडी नगर इलाके में नशे के गोरखधंधे में भी शामिल रहा है। इसी तरह हिस्ट्रीशीटर गौरव का नशे का गोरखधंधा और जुआ-सट्टे का धंधा है। पुरानी बस्ती इलाके में लंबे समय से जुए-सट्टे का काम कर रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 08:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’… नारे लगाते पकड़े गए बदमाश, गौरव फरार.. ओम दुबे गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.