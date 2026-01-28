Raipur News: रायपुर में बुलेट चालकों पर कार्रवाई, मोडिफाई साइलेंसर वाले 65 बाइको पर जुर्माना

Raipur News: पुलिस ने मोडिफाई सायलेंसर लगाकर चलने वाले 65 बुलेट चालकों पर 5000-5000 रुपए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सभी को मानक सायलेंसर लगवाने के बाद ही वाहन लौटाए गए। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशानुसार तेज आवाज करने वाले मोडिफाई सायलेंसर लगाकर चलने वाले बुलेट वाहन चालकों के विरुद्ध शहर के प्रमुख मार्गो में पुलिस ने चेकिंग पाइंट लगाकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान मोडिफाई सायलेंसर लगे 65 बुलेट वाहनों को जब्त किया।