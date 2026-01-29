Raipur News: रायपुर पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश, शहर में गोगो रोलिंग पेपर बैन, बेचने वालों पर होगा एक्शन,

गुरुवार को पुलिस कमिश्नर डाक्टर संजीव शुक्ला ने आदेश जारी करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत रायपुर की नगरीय सीमा में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी बिक्री अब नहीं हो सकेगी। इसकी बिक्री करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। बेचने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि गोगो, रोलिंग पेपर का इस्तेमाल युवक-युवतियां गांजा, चरस और अन्य सूखे नशे का सेवन करने के लिए करते हैं। इसके चलते युवाओं को नशे की लत लग रही है।